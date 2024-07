Ο Βρετανός οδηγός θα συμμετέχει από το 2025 στη Formula 1 με το μονοθέσιο της αμερικάνικης ομάδας.

Ένας από τους δύο οδηγούς της Haas F1 θα είναι από το 2025 ο Όλιβερ Μπέρμαν. Ο 19χρονος Βρετανός υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την αμερικάνικη ομάδα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Μπέρμαν – ο οποίος προέρχεται από την ακαδημία οδηγών της Ferrari συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Formula 2 με την Prema Racing – προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού τον περασμένο Μάρτιο, όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει στη Scuderia Ferrari τον άρρωστο Κάρλος Σάινθ και τερμάτισε στην 7η θέση του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, στον πρώτο του αγώνα στη Formula 1!

Hear from our 2025 driver 🤩



Ollie will also be driving in Friday's FP1 session in front of his come #BritishGP crowd 🇬🇧#HaasF1 | @OllieBearman pic.twitter.com/hO9TxhqMn9