Το αναβαθμισμένο Ford E-Tourneo Courier ενισχύει την ηλεκτρική αυτονομία και την οικογενειακή πρακτικότητα με νέες τεχνολογικές προσθήκες.

Το αναβαθμισμένο Ford E-Tourneo Courier ενισχύει την αυτονομία και τις δυνατότητές του, διατηρώντας τον οικογενειακό και πρακτικό του χαρακτήρα. Το πενταθέσιο ηλεκτρικό όχημα πολλαπλών δραστηριοτήτων απευθύνεται σε ιδιώτες που θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς σε χώρους και ευχρηστία.

Αυτονομία έως 320 χλμ με μία φόρτιση

Με τη νέα αναβάθμιση, η αυτονομία φτάνει πλέον έως τα 320 χλμ με μία πλήρη φόρτιση. Η επίδοση αυτή καλύπτει άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις μιας οικογένειας, μειώνοντας τη συχνότητα φόρτισης μέσα στην εβδομάδα.

Σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 100 kW, μόλις 10 λεπτά φόρτισης προσθέτουν περισσότερα από 100 χλμ αυτονομίας, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Σε παροχή AC 11 kW, η ίδια διαδικασία διαρκεί λίγο περισσότερο από 3 ώρες.

Η συνεργασία της Ford με την Electroverse προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000.000 σημεία φόρτισης στην Ευρώπη, με δυνατότητα ελέγχου διαθεσιμότητας και κόστους μέσω εφαρμογής.

Πρακτικότητα για την οικογενειακή ζωή

Το E-Tourneo Courier διατηρεί έμφαση στη λειτουργικότητα. Οι πίσω συρόμενες πόρτες διευκολύνουν την πρόσβαση και μειώνουν τον κίνδυνο επαφής με άλλα οχήματα σε στενούς χώρους στάθμευσης.

Στο πίσω μέρος υπάρχουν δύο βάσεις Isofix, ενώ ο χώρος αποσκευών διαθέτει κρυφό αποθηκευτικό τμήμα για βρεγμένα ή ευαίσθητα αντικείμενα. Επιπλέον, ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) μπορεί να φιλοξενήσει καλώδια φόρτισης ή μικρές αποσκευές.

Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα μήκους άνω των 1,4 μ., καλύπτοντας ανάγκες μεταφοράς ποδηλάτων, εξοπλισμού ή επίπλων.

Άνεση και τεχνολογία

Η λειτουργία pre-conditioning επιτρέπει τη ρύθμιση θερμοκρασίας καμπίνας και τη βελτιστοποίηση της μπαταρίας κατά τη φόρτιση. Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης, η ψηλή οροφή και τα μεγάλα παράθυρα ενισχύουν την ορατότητα και την αίσθηση ευρυχωρίας.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται Android Auto, Apple CarPlay και συνδεσιμότητα 5G. Η οδήγηση με ένα πεντάλ διευκολύνει την κίνηση στην πόλη, επιτρέποντας επιβράδυνση και ακινητοποίηση με την απελευθέρωση του πεντάλ επιτάχυνσης, ενώ συμβάλλει και στην ανάκτηση ενέργειας.

Μειωμένες ανάγκες συντήρησης

Το E-Tourneo Courier απαιτεί προγραμματισμένο σέρβις κάθε 2 χρόνια, ανεξάρτητα από τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Παράλληλα, υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού, διατηρώντας τα συστήματα του οχήματος ενημερωμένα χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Μέσω της εφαρμογής Ford, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση φόρτισης, τη θέση του οχήματος και βασικές λειτουργίες από απόσταση, ενισχύοντας την ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα.

Με τις συγκεκριμένες αναβαθμίσεις, το E-Tourneo Courier επιχειρεί να συνδυάσει ηλεκτρική αυτονομία, οικογενειακή πρακτικότητα και χαμηλό κόστος συντήρησης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο.