Η Ferrari αποκάλυψε στο Μουσείο Enzo Ferrari τη νέα εμφάνιση του Hypercar με το οποίο θα υπερασπιστεί τους παγκόσμιους τίτλους Κατασκευαστών και Οδηγών στο WEC.

Η Ferrari ξεκινά επίσημα την προσπάθεια υπεράσπισης των κεκτημένων της για το 2026, μετά από μια ιστορική σεζόν το 2025 όπου κατέκτησε τους παγκόσμιους τίτλους στο WEC (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής) της FIA. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Enzo Ferrari στη Μόντενα, η ιταλική ομάδα παρουσίασε την ανανεωμένη 499P, η οποία φέρει πλέον τα σύμβολα των παγκόσμιων πρωταθλητών στην εξωτερική της εμφάνιση.

Η διοίκηση της Ferrari, με επικεφαλής τον CEO Μπενεντέτο Βίνια, έδωσε το «παρών» μαζί με τα πληρώματα των δύο αυτοκινήτων. Η Scuderia επέλεξε να διατηρήσει την ίδια σύνθεση οδηγών για τέταρτη συνεχή χρονιά, με τους Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν στο αυτοκίνητο #50 και τους παγκόσμιους πρωταθλητές Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτσι στο αυτοκίνητο #51.

Νέα εμφάνιση με έμπνευση από το παρελθόν και τη Formula 1

Η αισθητική της 499P για το 2026 αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορική 312 P της δεκαετίας του '70, αλλά ενσωματώνει σύγχρονα στοιχεία. Το παραδοσιακό "Rosso Scuderia" υιοθετεί φέτος γυαλιστερό φινίρισμα, ταυτιζόμενο απόλυτα με το χρώμα του νέου μονοθεσίου της Formula 1, της SF-26. Το κόκκινο συνδυάζεται με το "Giallo Modena" (κίτρινο), το οποίο φέτος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον όγκο του κόκπιτ.

Σημαντική σχεδιαστική αλλαγή αποτελούν οι χαρακτηριστικές κίτρινες διαγώνιες γραμμές σε σχήμα βέλους. Για το 2026, η κατεύθυνση του βέλους έχει αντιστραφεί, με την αιχμή του να δείχνει προς την πίσω πτέρυγα. Η επιλογή αυτή του Centro Stile Ferrari έγινε για να τονιστεί ο κεντρικός ρόλος του κόκπιτ, τόσο ως δομικό στοιχείο όσο και ως συμβολική καρδιά του σχεδιασμού του αυτοκινήτου.

Η εξέλιξη ενός πρωταθλητή

Στο τεχνικό σκέλος, η Ferrari δεν προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στο σύστημα κίνησης, διατηρώντας τον twin-turbo V6 κινητήρα σε συνδυασμό με το υβριδικό σύστημα ERS στον μπροστινό άξονα. Ωστόσο, ο Φερντινάντο Κανίτσο και η τεχνική ομάδα εργάστηκαν εντατικά στην ανάλυση δεδομένων, εστιάζοντας στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ομάδας.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026 προκύπτει από την εκ νέου μέτρηση των αυτοκινήτων σε νέα αεροδυναμική σήραγγα στις ΗΠΑ από την FIA. Αυτό οδήγησε σε ένα αναθεωρημένο αεροδυναμικό πακέτο, με επεμβάσεις κυρίως στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ώστε η 499P να παραμείνει εντός των νέων ορίων απόδοσης που ορίζουν οι κανονισμοί.

Παράλληλα με τις αεροδυναμικές αλλαγές, η Ferrari καλείται να προσαρμοστεί στα νέα ελαστικά της Michelin. Οι δοκιμές εξέλιξης επικεντρώθηκαν στην εύρεση του ιδανικού στησίματος που θα συνεργάζεται με τις νέες γόμες, με τον Αντονέλο Κολέτα να τονίζει ότι η ομάδα παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένη παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Το πρωτάθλημα του 2026 περιλαμβάνει οκτώ αγώνες, ξεκινώντας με τις επίσημες δοκιμές στο Κατάρ στις 22-23 Μαρτίου, ενώ ο πρώτος αγώνας 1812 χλμ. θα διεξαχθεί στην ίδια πίστα στις 28 Μαρτίου. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει εμβληματικές στάσεις στην Ίμολα, το Σπα και φυσικά τις 24 Ώρες του Λε Μαν τον Ιούνιο, πριν η σεζόν ολοκληρωθεί στο Μπαχρέιν τον Νοέμβριο.