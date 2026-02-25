Η δράση στο πρωτάθλημα MotoGP ξεκινάει για το 2026, με πρώτο σταθμό να είναι η πίστα της Μπούριραμ στην Ταϊλάνδη και υπόσχεται άπλετη δράση και θέαμα.

Ο πρώτος αγώνας του MotoGP για το 2026 είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ετοιμάζεται για το Grand Prix Ταϊλάνδης το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου στην πίστα της Μπούριραμ. Η νέα χρονιά αναμένεται με αγωνία, καθώς περιμένουμε συναρπαστικές μάχες για τον τίτλο.

Έπειτα από τις χειμερινές δοκιμές σε Σεπάνγκ και Μπούριραμ, ομάδες και αναβάτες είναι έτοιμοι για τη μαραθώνια χρονιά που έχουν μπροστά τους.

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα της Μπούριραμ στην Ταϊλάνδη άνοιξε τις πόρτες της στο MotoGP το 2015 κι έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η διαδρομή έχει μήκος 4,55 χιλιόμετρα και αποτελείται από 12 στροφές, 7 δεξιές και 5 αριστερές στροφές. Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθούν 13 γύροι, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix, οι αναβάτες θα καλύψουν 26 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 3 στο σύνολο. Νικητής το 2025 ήταν ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μία σεζόν γεμάτη ερωτήματα

Το 2026 είναι η τελευταία χρονιά των τωρινών τεχνικών κανονισμών πριν το πρωτάθλημα μεταβεί σε μοτοσικλέτες των 850cc. Οι δοκιμές σε Σεπάνγκ και Μπούριραμ μας έδωσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, με την Ducati και τον Μ. Μάρκεθ να οδεύουν στη νέα σεζόν ως τα απόλυτα φαβορί.

Ωστόσο υπάρχουν πολλοί μνηστήρες που θέλουν να τους ρίξουν από την κορυφή. Η Aprilia στα χέρια του Μάρκο Μπετζέκι δείχνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τον Ιταλό να… λιγουρεύεται τον τίτλο. Ο Άλεξ Μάρκεθ θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να γίνει διεκδικητής, ενώ ο Πέκο Μπανάια μετά από ένα απογοητευτικό 2025 θέλει να βρει και πάλι τον παλιό, καλό του εαυτό.

Ready for the #MotoGP 2026 tech breakdown? 🛠️🆕



Technical Director Danny Aldridge has the insights 👀 pic.twitter.com/BC2Lc8zAUy February 25, 2026

Τηλεοπτική μετάδοση

Το Grand Prix Ταϊλάνδης θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου-έβδομου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Ταϊλάνδης σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

05:45-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:00-11:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

05:10-05:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

05:50-06:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

10:00-11:45 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 1 Μαρτίου

05:40-05:50 – Warm-Up

10:00 – Αγώνας