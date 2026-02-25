Σαν Σήμερα: Η Ferrari παρουσίασε το μονοθέσιο που απογοήτευσε τον Σουμάχερ (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν ιδιαίτερο Βρετανό οδηγό και έναν Γάλλο ο οποίος από συνοδηγός στα ράλλυ, κατέληξε να γράψει ιστορία στη Formula 1. Επιπλέον θα μάθουμε για τη ζωή ενός θρύλου των δύο τροχών και θα θυμηθούμε τη Ferrari που απογοήτευσε τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1932, γεννήθηκε ο Τόνι Μπρουκς. Ο Βρετανός ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως φοιτητής της οδοντιατρικής και σύντομα μεταπήδησε στους αγώνες ταχύτητας. Έχοντας κάνει ήδη πάταγο με τις μαγικές του εμφανίσεις σε μη-πρωταθληματικά Grand Prix της F1, τελικά εισήλθε στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ το 1956. Έτρεξε συνολικά σε 38 αγώνες με τις ομάδες των BRM, Vanwall, Ferrari και Cooper. Σημείωσε τέσσερις νίκες με την Vanwall το 1957-1958, συμπεριλαμβανομένου και του GP Μεγάλης Βρετανίας το 1957 στο Έιντρι. Τότε είχε μοιραστεί το αυτοκίνητο με τον Στέρλινγκ Μος – ήταν η τρίτη και τελευταία φορά που δύο οδηγοί μοιράστηκαν το νικητήριο αυτοκίνητο. Επίσης, ο Μπρουκς σημείωσε δύο νίκες με τη Ferrari το 1959. Παράλληλα υπήρξε πολύ αξιόπιστος και στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων, κερδίζοντας αγώνες όπως τα 1000 χιλιόμετρα του Νίρμπουργκρινγκ. Μετά από δύο σεζόν σε αργά αυτοκίνητα, ο Μπρουκς αποσύρθηκε στα τέλη του 1961.

Σαν σήμερα το 1946, γεννήθηκε ο τέως πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA), Ζαν Τοντ. Ο Γάλλος αναδείχθηκε αρχικά στο χώρο των ράλλυ, όντας συνοδηγός πολλών μεγάλων ονομάτων του WRC όπως οι Όβε Άντερσον, Χάνου Μίκολα και Ζαν-Πιέρ Νικολά. Έπειτα, επικεντρώθηκε στην καθοδήγηση αγωνιστικών ομάδων, κερδίζοντας τίτλους με την Peugeot την εποχή της κατηγορίας Group B. Οι επιτυχίες του με τη γαλλική φίρμα δεν περιορίστηκαν στο WRC, αλλά επεκτάθηκαν και σε θεσμούς όπως το Ράλλυ Ντακάρ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC) και οι 24 Ώρες Λε Μαν.



Το 1993, ο Τοντ έγινε επικεφαλής στην ομάδα της Scuderia Ferrari στην F1 κι έκτοτε ξεκίνησε η αναβίωσή της, με τον ερχομό του Μίκαελ Σουμάχερ και άλλων σημαντικών στελεχών να θέτουν τις βάσεις για την περίοδο απόλυτης κυριαρχίας που ακολούθησε. Τον Οκτώβριο του 2009, ο Τοντ εξελέγη πρόεδρος της FIA, παραμένοντας σε αυτόν το ρόλο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.

Σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε στο Άρμοϊ της Βόρειας Ιρλανδίας ο αείμνηστος θρύλος των αγώνων μοτοσικλετών, Τζόι Ντάνλοπ. Μεγαλωμένος στο Μπoλιμάνεϊ, ο Ντάνλοπ είχε μια αξιοζήλευτη καριέρα στα δίτροχα που διήρκεσε σχεδόν 25 χρόνια (1976-2000). Έχει αφήσει εποχή κυρίως για τις πολλαπλές διακρίσεις του στο διάσημο Isle of Man TT, κατακτώντας συνολικά 26 νίκες σε όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα, μια στροφή στο 26ο μίλι της επικίνδυνης διαδρομής μετονομάστηκε προς τιμήν του.



Ο Ντάνλοπ επέζησε από ένα ναυάγιο στις 23 Μαΐου του 1985, ενώ ταξίδευε στο νησί του Μαν μαζί με άλλους συναθλητές του. Ένα χρόνο μετά τιμήθηκε με τον τίτλο MBE για τη συνεισφορά του στους αγώνες ταχύτητας, ενώ το 1996 τιμήθηκε με τον τίτλο OBE για το τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο σε ορφανοτροφεία των Βαλκανίων. Δυστυχώς χάθηκε πρόωρα, τον Ιούλιο του 2000, στο πλαίσιο ενός αγώνα 125cc στο Ταλίν της Εσθονίας.

Σαν σήμερα το 2005, η Ferrari παρουσίασε στο κοινό της F1 το νέο της μονοθέσιο: την F2005. Με δεδομένη τη δυναστεία που είχε ήδη χτιστεί τότε από τη Scuderia και τον Μίκαελ Σουμάχερ, ελάχιστοι ανέμεναν τον υποσκελισμό της Ferrari από την κορυφή της Formula 1.



Μετά από μια σειρά σημαντικών αναθεωρήσεων στους αγωνιστικούς κανονισμούς όπως η απαγόρευση αλλαγής ελαστικών στον αγώνα, η F2005 βρέθηκε σε μειονεκτική θέση λόγω των ελαστικών της Bridgestone. Η Ferrari σημείωσε μόλις 9 βάθρα στη σεζόν, με τον Σουμάχερ να παίρνει τη μοναδική του νίκη στο σκανδαλώδες Grand Prix των ΗΠΑ.

Φωτογραφίες: CrystalRacing/X