Ντεμπούτο για το νέο MG HS στο Γκούντγουντ - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (vid)

Με εντελώς νέα αισθητική, κινητήρες και εξοπλισμό αποκαλύφθηκε το νέο MG HS, το C SUV της μάρκας, το οποίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο και στη χώρα μας.

Τo ολοκαίνουργιo MG HS παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ ταχύτητας του Γκούντγουντ, όπου η MG γιορτάζει την 100η επέτειό της, σε εκδόσεις βενζίνης και plug-in υβριδική (PHEV). Το μοντέλο διαθέτει μια μεγάλη γκάμα νέων χαρακτηριστικών, αυξημένο χώρο επιβατών και πιο κομψή σχεδίαση.

Το νέο MG HS θα διατίθεται με κινητήρες βενζίνης ή PHEV (plug-in hybrid). O δεύτερος συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων 105 kW (142 ίππων) με έναν ηλεκτροκινητήρα 154 kW και προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις με επιτάχυνση με 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας αντλεί ισχύ από μια μεγάλη μπαταρία 24,7 kWh για να προσφέρει αυτονομία οδήγησης μόνο με ηλεκτρική ενέργεια έως και 120 χιλιόμετρα. Αυτό διαφοροποιεί το MG HS από τον ανταγωνισμό με την ικανότητά του να διανύει μεγαλύτερες αποστάσεις με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. Το νέο MG HS προσφέρεται επίσης με έναν βενζινοκινητήρα νέας γενιάς 1.5 turbo, που αποδίδει 125kW (169 ίππους) και 275Nm ροπής, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,4 δευτερόλεπτα. Ο κινητήρας αυτός συνδυάζεται τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, όσο και με αυτόματο DCT 7 σχέσεων.

Το νέο MG HS διαθέτει μεγαλύτερο μεταξόνιο για ευρυχωρία στο εσωτερικό της καμπίνας και όμορφες αναλογίες με μικρότερους προβόλους και χυτές γραμμές.

Σε σύγκριση με το απερχόμενο μοντέλο, το νέο MG HS είναι 14 χλστ. φαρδύτερο στα 1,890 μέτρα και 45 χλστ. μακρύτερο στα 4,655 μέτρα (4.,670 μέτρα το PHEV), με μειωμένο συνολικό ύψος κατά περίπου 30 χλστ. Το μεταξόνιο έχει επιμηκυνθεί κατά 45 χλστ.στα 2.765 μέτρα.

Εντελώς νέο είναι και το εσωτερικό, στο οποίο κυριαρχούν δύο οθόνες υψηλής ευκρίνειας 12,3 ιντσών σε μια ενιαία επιφάνεια. Η κεντρική οθόνη είναι αφιερωμένη στην ψυχαγωγία με υπηρεσίες ζωντανής πλοήγησης, όπως ο καιρός, οι ενημερώσεις ζωντανής κυκλοφορίας, η πρόσβαση στο Amazon Music και η συνδεσιμότητα smartphone μέσω Android Auto™ και Apple CarPlay®, κάμερα surround 360° και ασύρματη φόρτιση smartphone.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ έχει αυξηθεί κατά 44 λίτρα, φτάνοντας τα 507, ενώ με τις μεγαλύτερες γυάλινες επιφάνειες βελτιστοποιείται η αίσθηση άνεσης για όλους τους επιβάτες. Αναβαθμισμένος είναι και ο εξοπλισμός με ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, μπροστινά φώτα ομίχλης, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και αναδιπλούμενους θερμαινόμενους καθρέφτες με μνήμη, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων με οσφυϊκή ρύθμιση, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, κάμερα surround 360°, ηχοσύστημα 8 ηχείων, iSmart με ζωντανές υπηρεσίες, ασύρματη φόρτιση smartphone και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) στα μοντέλα PHEV.

Όλα τα μοντέλα της γκάμας επωφελούνται από ένα βελτιωμένο πακέτο MG Pilot, με Active Emergency Braking με Pedestrian and Bicycle Detection, Lane Keep Assist με Lane Departure Warning System, Blind Spot Detection with Lane Change Assist, Driver Attention Alert, Forward Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert και Door Open Warning ως στάνταρ. Τα μοντέλα DCT περιλαμβάνουν επίσης Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist και Intelligent Speed ​​Limit Assist.

Το νέο MG HS αναμένεται να διατηρήσει το μεγάλο πλεονέκτημα κόστους έναντι του ανταγωνισμού της κατηγορίας των C SUV, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Photo Credit: MG Motor