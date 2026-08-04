Ο Φλάβιο Μπριατόρε αποκαλύπτει το άγνωστο παρασκήνιο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέρνι Έκλεστον για ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Σήμερα η Formula 1 γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας τρεις αγώνες στο καλεντάρι (Όστιν, Μαϊάμι, Λας Βέγκας) και την παρουσία δύο αμερικανικών ομάδων, της Haas και της Cadillac. Ωστόσο, η εικόνα του σπορ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν ήταν πάντα η ίδια.

Μετά την απομάκρυνση του Grand Prix των ΗΠΑ από το πρόγραμμα το 2007, η F1 πάλευε να βρει πάτημα στην αμερικανική αγορά. Σε εκείνη ακριβώς τη μεταβατική περίοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιχειρήσει να εμπλακεί ενεργά στη διοργάνωση ενός αγώνα.

Η συνάντηση με τον Έκλεστον για το Νιου Τζέρσεϊ

Την αποκάλυψη έκανε ο εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε, μιλώντας στο podcast «In Conversation With...» του The Race Business. Ο Ιταλός αποκάλυψε πως ήταν εκείνος που έφερε σε επαφή τον Τραμπ με τον τότε ισχυρό άνδρα της F1, Μπέρνι Έκλεστοουν. Αρχικά, οι συζητήσεις προσανατολίζονταν προς τη Νέα Υόρκη, αλλά ο Τραμπ εξήγησε πως το Νιου Τζέρσεϊ ήταν μια πολύ πιο εφικτή και εύκολη επιλογή.

Ο Φλάβιο Μπριατόρε περιέγραψε τη συνάντηση στο γραφείο του Αμερικανού νυν Προέδρου και τότε επιτυχημένου επιχειρηματία: «Σίγουρα ο Ντόναλντ (Τραμπ) δεν είχε ιδέα από Formula 1, αλλά είναι σπουδαίος promoter. Εκείνη την εποχή διοργάνωνε την πυγμαχία, διοργάνωνε τα πάντα στο Βέγκας. Έβαλα τον Ντόναλντ να μιλήσει με τον Μπέρνι. Ήμουν στο γραφείο του Ντόναλντ και βγάλαμε σε βιντεοκλήση τον Μπέρνι για να βρούμε ποιο ήταν το καλύτερο μέρος στη Νέα Υόρκη για να γίνει ο αγώνας. Ο Ντόναλντ μας είπε ότι η Νέα Υόρκη είναι πολύ δύσκολη για εκατομμύρια λόγους, αλλά το Τζέρσεϊ ήταν το κατάλληλο σημείο. Έτσι, ο Μπέρνι ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για το Τζέρσεϊ με δύο ή τρία διαφορετικά άτομα».

Γιατί ναυάγησε το εγχείρημα

Παρά τις επαφές και τις προκαταρκτικές συζητήσεις, η συμφωνία δεν έκλεισε ποτέ. Ο λόγος ήταν η περιορισμένη δημοτικότητα που είχε τότε ο θεσμός στην Αμερική, σε σύγκριση με τα εγχώρια μηχανοκίνητα σπορ. Όπως εξήγησε ο Μπριατόρε: «Δεν τα καταφέραμε ποτέ, επειδή η Formula 1 δεν θεωρούνταν κάτι ξεχωριστό τότε στις ΗΠΑ. Αν. μιλούσες για το NASCAR ή μιλούσες για το IndyCar ήταν εντελώς διαφορετική υπόθεση. Η Formula 1 δεν είχε καμία απολύτως εκτίμηση εκείνη την εποχή».

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