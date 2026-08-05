Σαν Σήμερα: Η πρώτη νίκη του Χάμιλτον στην Ουγγαρία (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Πλούσια σε γεγονότα και η σημερινή ημέρα σε όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από αγώνες της Formula 1 στο Νίρμπουργκρινγκ και το Χανγκαρόρινγκ, στην Τσεχία για μία ακόμη νίκη του Αντρέα Ντοβιτσιόζο στο MotoGP. Επιπλέον, ένας θρύλος των αγώνων ράλλυ και του WRC γεννήθηκε πριν από 57 χρόνια, ενώ ένα διάσημο event πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1956, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο οδήγησε τη Ferrari D50 του στη νίκη στο θρυλικό Νίρμπουργκρινγκ για το Grand Prix Γερμανίας. Μάλιστα έκανε το δεύτερο και τελευταίο του Grand Chelem στη Formula 1, σημειώνοντας νέο ρεκόρ πίστας.

Σαν σήμερα το 1962, ο Γκρέιαμ Χιλ κέρδισε με την ΒRM του το GP Γερμανίας της F1 στην απαιτητικότατη «Πράσινη Κόλαση» του Νίρμπουργκρινγκ. Μάλιστα, κράτησε για 2,5 δευτερόλεπτα πίσω του τη Lola του Τζον Σέρτις, ενώ τρίτος ήταν ο Νταν Γκέρνι της Porsche.

Σαν σήμερα το 1968, γεννήθηκε στη Σκωτία ο θρύλος των αγώνων ράλλυ, Κόλιν ΜακΡέι. Ο γιος του πέντε-φορές πρωταθλητή της Μεγάλης Βρετανίας Τζίμι, κατέκτησε 25 νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) με τη Subaru και τη Ford, ενώ το 1995 έγινε ο πρώτος Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής. Η τελευταία του εμφάνιση σε event της διοργάνωσης καταγράφηκε το 2006 και δυστυχώς ο ΜακΡέι σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007 μαζί με τον γιο του και δύο οικογενειακούς φίλους, σε ένα δυστύχημα με ελικόπτερο.

Σαν σήμερα το 1973, ο θρυλικός Τζάκι Στιούαρτ κατέκτησε την 27η και τελευταία του νίκη στην F1 παίρνοντας πρώτος την καρό σημαία στο GP Γερμανίας. Μόλις 1,6 δευτερόλεπτα πίσω τερμάτισε ο Φρανσουά Σεβέρ για το 1-2 της Tyrrell. Αυτό έμελλε να είναι το 13ο και τελευταίο βάθρο στην καριέρα του Γάλλου, πριν χάσει ο ίδιος τραγικά τη ζωή του στο Ουότκινς Γκλεν ελάχιστους μήνες αργότερα.

Σαν σήμερα, επίσης το 1973, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Φινλανδίας (ή Ράλλυ Χιλίων Λιμνών όπως έχει μείνει στην ιστορία) στα πλαίσια του νεοσύστατου τότε Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Νικητής ήταν ο Τίμο Μάκινεν με ford Escort.

Σαν σήμερα το 1984, ο Αλέν Προστ τέθηκε πρωτοπόρος στο δεύτερο μισό του GP Γερμανίας ύστερα από τις εγκαταλείψεις των Έλιο Ντε Άντζελις και Νέλσον Πικέ. Έτσι πήρε τη νίκη μπροστά από τους Νίκι Λάουντα και Ντέρεκ Ουόργουϊκ.

Σαν σήμερα το 1991, γεννήθηκε στο Μεξικό ο Έστεμπαν Γκουτιέρεζ. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, με τίτλους στην Formula BMW και το GP3 Series, ο Γκουτιέρεζ προβιβάστηκε στην F1 το 2013 με τη Sauber. Με εξαίρεση τον ταχύτερο γύρο στην Ισπανία και μια 7η θέση στην Ιαπωνία, η σεζόν του Μεξικανού αποδείχθηκε συντριπτικά χειρότερη από αυτήν του Νίκο Χούλκενμπεργκ. Η μετάβαση στην υβριδική εποχή το 2014 βρήκε την Sauber σε πτωτική πορεία και ο Γκουτιέρεζ περιορίστηκε ξανά στη μετριότητα, αφήνοντας προσωρινά το grid για να επιτελέσει καθήκοντα αναπληρωματικού και δοκιμαστή οδηγού στην Ferrari. Επέστρεψε το 2016 με την νεοφερμένη Haas αλλά παρέμεινε στη σκιά του ομόσταυλού του, του Ρομέν Γκροζάν αυτήν τη φορά, αποχωρώντας στα τέλη της σεζόν. Πλέον αγωνίζεται σε αγώνες αντοχής και το WEC.

Σαν σήμερα το 2007, ο Λιούις Χάμιλτον αντιστάθηκε στην πίεση του Κίμι Ράικονεν και πήρε πρώτος την καρό σημαία στο GP Ουγγαρίας για την τρίτη του νίκη στη σεζόν. Ο Νικ Χάιντφελντ της BMW-Sauber κράτησε με την σειρά του πίσω τον πρωταθλητή Φερνάντο Αλόνσο για να κλείσει το βάθρο. Το Grand Prix είχε διεξαχθεί στον απόηχο μιας σειράς δραματικών εξελίξεων, εντός αλλά και εκτός πίστας. Αρχικά, η McLaren στερήθηκε το δικαίωμα να βαθμολογηθεί στον αγώνα αυτόν καθώς και της απονομής της με το τρόπαιο του νικητή στο βάθρο, ύστερα από την εσκεμμένη παρεμπόδιση του Αλόνσο στον Χάμιλτον στις κατατακτήριες δοκιμές. Στο ίδιο αγωνιστικό τριήμερο, ο Ισπανός άσος της McLaren είχε εκβιάσει τον επικεφαλής της ομάδας, Ρον Ντένις, με διαρροή πληροφοριών από μεριάς του σχετικά με την χρήση απόρρητων δεδομένων για το μονοθέσιο της Ferrari. Η υπόθεση αυτή είχε ήδη παραγραφεί αλλά οι ενέργειες του Αλόνσο οδήγησαν στην επανεξέτασή της.

Σαν σήμερα το 2018, ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο επέστρεψε δριμύτερος μετά την καλοκαιρινή διακοπή του MotoGP και κέρδισε για δεύτερη φορά στη σεζόν, μπροστά από τους Χόρχε Λορένθο και Μαρκ Μάρκεθ στο GP Τσεχίας.

Φωτογραφίες: pqtdc/Χ