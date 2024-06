O Ολλανδός επέστρεψε στις pole position και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο οδηγό.

Την 8η φετινή του pole position και 40ή στην καριέρα του στη Formula 1, κατέκτησε στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας ο Μαξ Φερστάπεν. Ο 26χρονος Ολλανδός συνέχισε το κυριαρχικό του τριήμερο στο Grand Prix Αυστρίας, μετά τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ.

Ο οδηγός της Red Bull Racing σημείωσε χρόνο 1:04.314 στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του grid στον αγώνα της Κυριακής (εκκίνηση στις 4 μ.μ., ώρα Ελλάδας).

«Οι κατατακτήριες κύλησαν πολύ καλά για εμάς. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ορισμένες ρυθμίσεις στο μονοθέσιο μετά τα όσα μάθαμε από τον αγώνα σπριντ και απέδωσαν καλά. Βέβαια η θερμοκρασία στην πίστα ήταν πιο υψηλή σε σχέση με χθες, κάτι που έκανε την οδήγηση πιο δύσκολη. Είχα καλύτερη αίσθηση από το μονοθέσιο σήμερα, μπόρεσα να επιτεθώ περισσότερο στις στροφές. Κάθε προσπάθεια ήταν αποτελεσματική. Ήταν μία απολαυστική διαδικασία», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής μετά την ολοκλήρωση της μάχης για την pole position.

A fourth Pole Position for @Max33Verstappen at the Red Bull Ring 🏠🇦🇹



Result 🏁 Max P1! 💪, NOR, RUS, SAI, HAM, LEC, PIA, Checo P8, HUL, OCO. pic.twitter.com/QDtYbm2A2u