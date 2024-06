Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στον Αγώνα Σπριντ μέσα στην έδρα της Red Bull.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αυστρίας, του ενδέκατου αγώνα της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, είχε για νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έπειτα από μάχη στο ξεκίνημα επικράτησε στην έδρα της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός άφησε πίσω του τις δύο McLaren, που τον απείλησαν στους πρώτους γύρους αλλά τελικά περιορίστηκαν στη δεύτερη θέση με τον Όσκαρ Πιάστρι και στην τρίτη θέση με τον Λάντο Νόρις.

MAX VERSTAPPEN WINS #F1SPRINT IN SPIELBERG!!! 🤩



Oscar Piastri holds on to finish P2 ahead of Lando Norris 👏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/easKAgPAMj — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

Εκκίνηση

Την πρώτη φορά που τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid η εκκίνηση δεν έγινε όπως έπρεπε και έτσι έκαναν έναν έξτρα γύρο σχηματισμού, προτού επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις. Τη δεύτερη φορά όλα έγιναν σωστά και μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Φερστάπεν έκανε πολύ καλή εκκίνηση και έστριψε με άνεση πρώτος.

Formation lap - take 2 🎬



Drivers circulating again which means that we'll be racing for 23 laps not 24 #F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/8tRcXh8jZL — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

Πίσω του, ο Νόρις χρειάστηκε να αμυνθεί στην επίθεση του Πιάστρι για να διατηρήσει τη 2η θέση και τα κατάφερε με αποφασιστικότητα. Ακόμα πιο πίσω, ο Σάινθ ήταν πολύ επιθετικός και με μια ωραία κίνηση από την εξωτερική πέρασε τον Ράσελ, για να ανέβει στην 4η θέση. Οι δύο Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον ακολουθούσαν, με τον Λεκλέρ να έχει κερδίσει θέσεις και να είναι 7ος, μπροστά από τους Πέρεζ, Μάγκνουσεν και Στρολ.

Επική μάχη κορυφής

Ο Νόρις δεν άφησε τον Φερστάπεν να απομακρυνθεί, έμεινε στο DRS και εξαπέλυσε την επίθεσή του λίγους γύρους αργότερα. Ο Βρετανός κατάφερε να περάσει βουτώντας στα φρένα στην πρώτη στροφή αλλά ο Ολλανδός αντεπιτέθηκε αμέσως και με μια αποφασιστική κίνηση ξαναπέρασε στην πρώτη θέση. Η προσπέραση αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Πιάστρι να περάσει κι αυτός τον Νόρις και να πάρει τη 2η θέση.

LAP 6/23



A stunning sequence! 🍿



Norris goes down the inside at T3 to take the lead but only until T4, and then Piastri joins the party at T6 and takes P2 - extraordinary! #F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/iZ8aFiLv15 June 29, 2024

Πιο πίσω, ο Ράσελ είχε μείνει κοντά στον Σάινθ και κατάφερε να περάσει για να πάρει πίσω την 4η θέση που έχασε στην εκκίνηση. Οι τέσσερις οδηγοί στις θέσεις από 4 έως 7 (Ράσελ, Σάινθ, Χάμιλτον, Λεκλέρ) είχαν σχηματίσει ένα τρενάκι, με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους.

Αφεντικό εντός έδρας

Από τη στιγμή που ξαναβρέθηκε μπροστά, ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε στον καλό εαυτό του και ξεφεύγοντας από το DRS του Πιάστρι άρχισε να ανοίγει σιγά-σιγά τη διαφορά. Ο Νόρις στην 3η θέση, αφού άφησε να περάσουν μερικοί γύροι, άρχισε να ανεβάζει το ρυθμό του και να πλησιάζει τον ομόσταβλό του.

Ο Νόρις ακολούθησε τον Πιάστρι κατά πόδας για πολλούς γύρους, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον Φερστάπεν να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, που ξεπέρασε τα 3 δευτερόλεπτα. Πιο πίσω, ο Σάινθ έπεσε λίγο πιο πίσω από τον Ράσελ, έχασε το DRS, και άρχισε να δέχεται μεγάλη πίεση από τον Χάμιλτον.

Μέχρι το τέλος του αγώνα η πρωτιά του Φερστάπεν δεν απειλήθηκε και ο Ολλανδός πήρε άλλη μία νίκη, αυτήν τη φορά κερδίζοντας το Σπριντ στην Αυστρία, μέσα στην έδρα της Red Bull. Η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν ήρθε ποτέ και ο Πιάστρι τερμάτισε μπροστά από τον Νόρις, που τελικά ήταν 3ος. Ούτε πιο πίσω είχαμε αλλαγές θέσεων και ακολούθησαν οι Ράσελ, Σάινθ, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Πέρεζ, Μάγκνουσεν και Στρολ.

Στο πρόγραμμα του 3ημέρου ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές για το grand prix της Κυριακής, που θα αρχίσουν στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα