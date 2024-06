O Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έκαναν επίδειξη δύναμης στην πίστα του Σπίλμπεργκ.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστρίας ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έδωσαν δείγματα της περσινής τους απόλυτης κυριαρχίας, με τον Ολλανδό πρωταθλητή να παίρνει την pole position με χαρακτηριστική άνεση στον εντός έδρας των «ταύρων». Η υπεροχή του Φερστάπεν έκανε επίκεντρο τη μάχης τις θέσεις πίσω του, με τον Λάντο Νόρις της McLaren να παίρνει τελικά τη 2η θέση και τον Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes να είναι τρίτος.

