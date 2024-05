Ο οδηγός της Scuderia Ferrari υποπτεύεται πως οι αντίπαλες ομάδες έχουν βρει κάποιο «κόλπο» που μεταφράζεται σε ταχύτητα στην πίστα.

Η Scuderia Ferrari έφυγε από την Ίμολα με την 3η θέση του Σαρλ Λεκλέρ και την 5η θέση του Κάρλος Σάινθ. Παρά το γεγονός πως η SF-24 είχε πολλές και σημαντικές αναβαθμίσεις, το τελευταίο σκαλί του βάθρου ήταν το καλύτερο μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές ο Λεκλέρ ήταν απογοητευμένος από το ρυθμό της Ferrari και τη διαφορά που είχε από την κορυφή. Την Κυριακή μετά τον τερματισμό η ψυχολογία του είχε αλλάξει, καθώς τόνισε ότι ο ρυθμός του μονοθεσίου του ήταν πολύ δυνατός.

Recapping the race with a special guest 🐶 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/LOaO6rQ8VL

Σε μετέπειτα δηλώσεις του στο Sky Sports, ο Μονεγάσκος αποκάλυψε πως τόσο η Red Bull όσο και η McLaren Racing έχουν βρει μία λύση που τους δίνει περισσότερη ταχύτητα: «Πιστεύω πως ο ρυθμός μας είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατός. Είμαι πιο αισιόδοξος απ’ ότι μετά τις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτός είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο υστερούσαμε αυτό το τριήμερο. Χάσαμε όλο το χρόνο από τους αντιπάλους μας στις ευθείες. Η McLaren και η Red Bull κάνουν κάτι περίεργο με την ενέργεια της μπαταρίας και τον κινητήρα. Πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τι συμβαίνει. Όταν το λύσουμε θα έχουμε μεγάλες πιθανότητες να επιστρέψουμε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου».

Μετά το τέλος του Grand Prix της Formula 1 στην Ίμολα, ο Λεκλέρ σκαρφάλωσε στη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Don’t know about you, but we love a home podium! 🏡 🏆 #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/rYjT5aNNs5