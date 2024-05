Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari έμεινε χαρούμενος από το ρυθμό του μονοθεσίου του όχι όμως και με το αποτέλεσμα που πήρε στην Ίμολα.

Η Scuderia Ferrari παρουσίασε ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια. Η SF-24 έγινε ταχύτερη όμως δεν ήταν αρκετό για να παλέψει για τη νίκη. Στον αγώνα των 63 γύρων ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην 3η θέση, όμως δεν μπόρεσε να παλέψει για την πρώτη θέση με τον νικητή Μαξ Φερστάπεν και τον δεύτερο στην κατάταξη, Λάντο Νόρις. Ο Μονεγάσκος ήταν απογοητευμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας του, αν και υπήρχε μια μικρή ικανοποίηση από την επιστροφή της Ferrari στο βάθρο της Ίμολα για πρώτη φορά μετά το 2006 και τον Μίκαελ Σουμάχερ.

«Τουλάχιστον πήραμε ένα βάθρο. Ήθελα να κερδίσω και σήμερα δεν το καταφέραμε. Με τα σκληρά ελαστικά ήμασταν γρήγοροι και προσπάθησα να πιέσω τον Λάντο όμως στη συνέχεια ήταν τρομερά γρήγορος. Συνολικά ο ρυθμός αγώνα μας ήταν πολύ δυνατός. Υστερούσαμε στις κατατακτήριες δοκιμές και από τα δεδομένα είδαμε πως χάναμε χρόνο στη μεγάλη ευθεία, κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Στον υπόλοιπο γύρο ήμασταν δυνατοί κάτι το οποίο είναι πολύ καλό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι τρομερό να είσαι στο βάθρο με όλους τους τιφόζι εδώ στην Ίμολα», είπε ο Λεκλέρ μετά τον τερματισμό.

