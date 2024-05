Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε στην Ιταλία άλλη μία νίκη με τη Red Bull αλλά έπειτα από μάχη με τον Λάντο Νόρις της McLaren. Στην 3η θέση ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

Πριν από το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, του έβδομου φετινού αγώνα της Formula 1, είχε αναπτυχθεί έντονη φιλολογία για το πόσο ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing κινδύνευαν να χάσουν τα πρωτεία. Ο αγώνας της Κυριακής στο Σιρκουί Έντσο και Ντίνο Φεράρι έδειξαν ότι η συζήτηση αυτή είχε βάση, αφού ο Φερστάπεν κατάφερε μεν να κερδίσει, το έκανε όμως οριακά, μπροστά από τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Λάντο Νόρις με την McLaren, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή φόρμα μετά τη νίκη του στο Μαϊάμι. Απογοήτευση για τους tifosi, που είδαν τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari να τερματίζει στην 3η θέση, αλλά μακριά από τη μάχη για τη νίκη.

Εκκίνηση

Οι φόβοι για άστατο καιρό και βροχή την Κυριακή στην Ίμολα δεν επαληθεύτηκαν και τα 19 μονοθέσια (ο Αλόνσο ξεκίνησε από το pit lane) πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση κάτω από το λαμπρό μεσογειακό ήλιο. Με την απόσταση μέχρι την πρώτη στροφή να είναι αρκετά μεγάλη, η εκκίνηση θα είχε μεγάλη σημασία και θα μπορούσε να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες της νίκης.

Οι οδηγοί της πρώτης 10άδας ξεκίνησαν τον αγώνα με τα μεσαία (κίτρινα) ελαστικά της Pirelli ενώ ο Πέρεζ από την 11η θέση και οι Ζου και Σάρτζεντ στο τέλος του grid προτίμησαν τα σκληρά. Διαφορετική επιλογή είχαν κάνει και οι Γκασλί και Αλόνσο, που ξεκίνησαν με τα μαλακά.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο poleman Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε πολύ καλά και δεν χρειάστηκε καν να αμυνθεί για να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή. Ο Νόρις είδε τον Λεκλέρ να έχει φτάσει δίπλα του αλλά είχε την εσωτερική και έτσι διατήρησε τη 2η θέση, αφήνοντας τον οδηγό της Ferrari στην 3η θέση και τον Σάινθ στην 4η. Χαμένος της εκκίνησης ήταν ο Τσουνόντα, ο οποίος έπεσε στην 9η θέση, πίσω από τους Πιάστρι, Ράσελ, Χάμιλτον και Χούλκενμπεργκ, ενώ ο Πέρεζ κέρδισε μία θέση και ανέβηκε στη 10η.

Μικρές διαφορές στην κορυφή

Με το που βρέθηκε στην πρώτη θέση, ο Μαξ Φερστάπεν προσπάθησε να κάνει το συνηθισμένο (για τον ίδιο) και να φτιάξει μια διαφορά ασφαλείας, κάτι που ο Νόρις δεν ήταν πρόθυμος να του επιτρέψει στους πρώτους γύρους. Ο Ολλανδός ωστόσο κατάφερνε να κρατά τη McLaren σε απόσταση άνω του ενός δευτερολέπτου και να μη δίνει DRS στον Βρετανό.

Ο Νόρις με τη σειρά του είχε αποσπαστεί σε περίπου ίδια απόσταση από τον Λεκλέρ, ο οποίος είχε κοντά του τον Σάινθ. Ο Ισπανός όμως κοίταζε περισσότερο πίσω του παρά μπροστά του, καθώς είχε τον Πιάστρι να τον πιέζει και να τον απειλεί με προσπέραση. Ο Αυστραλός είχε το πλεονέκτημα του DRS και ήταν έτοιμος να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία.

Οι πρώτες αλλαγές ελαστικών έγιναν προτού καν συμπληρωθούν οι πρώτοι 10 γύροι. Ο Αλόνσο κατάλαβε αμέσως ότι τα μαλακά ελαστικά δεν τον βοηθούσαν ιδιαίτερα και τα άλλαξε με σκληρά, κάτι που έκαναν οι Άλμπον, Γκασλί και Μπότας λίγο αργότερα. Για τον Άλμπον αυτή ήταν και η τελευταία αγωνιστική δραστηριότητα, καθώς ένας τροχός δεν ασφαλίστηκε σωστά και έτσι ο Ταϊλανδός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Ο Φερστάπεν που ξέρουμε

Με την πάροδο των γύρων, ο Φερστάπεν αργά αλλά σταθερά αύξανε τη διαφορά του από τον Νόρις, η οποία από το 1,5 δευτερόλεπτο ανέβηκε στα 2, στα 2,5, στα 3, έφτασε στα 3,5 και μετά στα 4, δίνοντας στον Ολλανδό τον «αέρα» που χρειαζόταν για να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τον αγώνα.

Αυτό μετέφερε το ενδιαφέρον στη μάχη για την 2η θέση, με τον Λεκλέρ να προσπαθεί, δέκατο με δέκατο, να πλησιάσει τον Νόρις, ο οποίος φαινόταν να δυσκολεύεται να διατηρήσει γρήγορο ρυθμό. Ο Λεκλέρ είχε ξεφύγει από τον Σάινθ, ο οποίος δεν είχε σταματήσει να παίζει άμυνα για να κρατήσει πίσω του τον Πιάστρι.

Οι Τσουνόντα και Χούλκενμπεργκ επίσης μπήκαν στα pit πολύ νωρίς, κάτι που λειτούργησε σαφώς υπέρ του Ιάπωνα της RB, ο οποίος επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Γερμανό της Haas. Αυτό άνοιξε την πίστα μπροστά από τον Πέρεζ, ο οποίος προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αλλά δεν απέφυγε ένα μικρό λάθος και μια σύντομη εκδρομή στην αμμοπαγίδα, που τον έκανε να χάσει μεγάλο μέρος, αν όχι όλο, το χρόνο που κέρδισε.

Περιμένοντας τα pit stop

Καθώς δεν είχαμε μάχες στην πίστα, αλλαγές θέσεων θα μπορούσαν να γίνουν μόνο στα pit stop, η χρονική στιγμή και η διάρκεια των οποίων θα καθόριζε πολλά. Την πρώτη κίνηση από τους πρωτοπόρους έκανε ο Νόρις στον 23ο γύρο, αλλά ο Βρετανός επέστρεψε στην πίστα ακριβώς πίσω από τον Πέρεζ, κάτι που σίγουρα δεν βοήθησε τη στρατηγική της McLaren να λειτουργήσει. Ο Νόρις όμως κατάφερε πολύ γρήγορα να προσπεράσει τον Μεξικανό και δεν έχασε πολύ χρόνο.

Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Πιάστρι, ο οποίος έπρεπε να κάνει κάτι για να μπορέσει να βρεθεί μπροστά από τον Σάινθ. Οι Ferrari ακολουθούσαν άλλη στρατηγική, καθώς παρέμειναν στην πίστα, ακόμα και αφότου ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το δικό του pit stop, ένα γύρο μετά τον Πιάστρι. Βλέποντας όμως τον Νόρις να κινείται ταχύτατα με τα φρέσκα ελαστικά. Ο Λεκλέρ μπήκε στα pit στον 26ο γύρο και επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Πέρεζ και αρκετά πίσω από τον Νόρις.

Ferrari-McLaren 0-2

Ο Λεκλέρ πέρασε εύκολα τον Πέρεζ, αλλά ο Νόρις βρισκόταν ήδη πάνω από 4 δευτερόλεπτα μπροστά. Ίσως αυτό ήταν το σημείο που οι ελπίδες της Scuderia για κάτι καλύτερο από την 3η θέση εξανεμίστηκαν. Δύο γύρους μετά τον Λεκλέρ μπήκε και ο Σάινθ, ο οποίος επέστρεψε στην πίστα πολύ πίσω από τον Πιάστρι. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Πιάστρι ήταν τόσο γρήγορος την ώρα που είχε καθαρή πίστα, που βρέθηκε πίσω από τον Λεκλέρ, με ενεργοποιημένο το DRS και απειλούσε ανοιχτά με μια προσπέραση που θα έμοιαζε με «μαχαιριά» στην καρδιά των tifosi. Η McLaren κέρδιζε τη Ferrari κατά κράτος και μάλιστα μέσα στην έδρα της, ενώ ο Φερστάπεν πήγαινε ολοταχώς για άλλη μία νίκη.

Μιλώντας για τον Φερστάπεν, προφανώς δεν έκανε τη «βόλτα» που είχε συνηθίσει να κάνει σε προηγούμενους αγώνες, όπως φανέρωναν το πόσο πίεζε το μονοθέσιο της Red Bull και οι προειδοποιήσεις που πήρε από τους αγωνοδίκες για τα όρια της πίστας. Ωστόσο, βρισκόταν στην πρώτη θέση, η διαφορά του από τον Νόρις είχε ανέβει στα 6,5 δευτερόλεπτα και δεν έδειχνε να κινδυνεύει, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι δεν θα γίνονταν άλλες στάσεις για ελαστικά.

Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε πιο πίσω. Οι δύο Mercedes των Ράσελ και Χάμιλτον ακολουθούσαν από απόσταση τον Σάινθ, έχοντας δώσει μάχη με τον Πέρεζ, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει την αντίθετη στρατηγική να δουλέψει. Ο Χάμιλτον ειδικά είχε έναν δύσκολο αγώνα καθώς δεν είχε αποφύγει τα λάθη και βρισκόταν πολύ πίσω από τον Ράσελ.

Αχτίδα φωτός από τον Λεκλέρ που έσβησε γρήγορα

Ο Σαρλ Λεκλέρ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα φάνηκε να ανεβάζει το ρυθμό του και άρχισε να πλησιάζει τον Νόρις. Αυτό αναπτέρωσε το ηθικό των χιλιάδων Ιταλών στις εξέδρες της Ίμολα, που ανυπομονούσαν να δουν μια Ferrari να κερδίζει θέσεις αντί να τις χάνει. Ο Λεκλέρ έφτασε σε ακτίνα DRS από τον Νόρις με 20 γύρους να απομένουν μέχρι το τέλος και άρχισε να σχεδιάζει την επίθεσή του.

Πιο πίσω, ο Πέρεζ έκανε το pit stop του και επέστρεψε στην πίστα στην 11η θέση. Έχοντας όμως φρέσκα μεσαία ελαστικά, πέρασε εύκολα τους Χούλκενμπεργκ και Τσουνόντα και ανέβηκε στην 8η θέση, πολύ πίσω, όμως -σχεδόν μισό λεπτό- από τον Χάμιλτον. Προς το τέλος καρποφόρησαν και οι προσπάθειες του Λανς Στρολ, ο οποίος με την Aston Martin πέρασε τον Χούλκενμπεργκ και μπήκε στη βαθμολογούμενη 10άδα.

Στο μεταξύ, ο Λεκλέρ συνέχιζε να κάνει υπερπροσπάθεια, η οποία όμως δεν έφερνε αποτελέσματα και έτσι, όπως γίνεται πολύ συχνά, έφερνε λάθη. Ο Μονεγάσκος είχε πέσει εκτός ακτίνας DRS και στην προσπάθεια να πλησιάσει ξανά τον Νόρις είχε μια μικρή έξοδο και ένα πέρασμα από το γρασίδι, που τον έκανε να χάσει λίγο χρόνο και μαζί την ευκαιρία να απειλήσει σοβαρά τον Βρετανό.

Ο Νόρις πολύ σκληρός για να πεθάνει

Αφού απαλλάχθηκε από την πίεση του Λεκλέρ, ο Λάντο Νόρις άρχισε να κοιτάζει ξανά μπροστά και αυτό που είδε ήταν ότι ο Φερστάπεν έχανε χρόνο ενώ ο ίδιος μπορούσε να ανεβάσει το ρυθμό του. Έτσι, η διαφορά που βρισκόταν στα 6 δευτερόλεπτα άρχισε να πέφτει και μάλιστα με ταχύ ρυθμό. Τα 6 δευτερόλεπτα έγιναν 4, τα 4 έγιναν 2 και ξαφνικά είχαμε μάχη για τη νίκη στους έξι τελευταίους γύρους του αγώνα.

Οι τελευταίοι γύροι ήταν μια επίδειξη ταλέντου και αποφασιστικότητας από δύο σπουδαίους οδηγούς. Οι Φερστάπεν και Νόρις τα έδιναν όλα σε κάθε στροφή, ο Ολλανδός για προστατέψει την πρώτη θέση και ο Βρετανός για να τη διεκδικήσει. Στον τελευταίο γύρο ο Νόρις βρέθηκε πιο κοντά από ποτέ, στις παρυφές του DRS, αλλά τελικά ο Φερστάπεν κατάφερε να παραμείνει πρώτος και να πάρει την καρό σημαία, μόλις 7 δεκάτων του δευτερολέπτου μπροστά από τον Νόρις.

Ο Λεκλέρ τερμάτισε στην 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο, αποτέλεσμα που που αντικειμενικά δεν είναι άσχημο αλλά απέχει πολύ από τις προσδοκίες των tifosi και ίσως της ίδιας της Ferrari. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Σάινθ, Χάμιλτον, Ράσελ. Πέρεζ, Στρολ και Τσουνόντα.

Επόμενος αγώνας είναι σε μία εβδομάδα το GP Μονακό, το 3ήμερο 24-26 Μαΐου.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά την Ίμολα

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool