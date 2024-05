Καταστροφικό το Σάββατο για τον Ισπανό οδηγό της Aston Martin, καθώς θα εκκινήσει από την τελευταία θέση του grid.

Από την ουρά του grid θα δει να σβήνουν τα κόκκινα φώτα στην εκκίνηση του Grand Prix Εμίλια Ρομάνια (Κυριακή στις 4 μ.μ., ώρα Ελλάδας) ο Φερνάντο Αλόνσο.

O δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 είχε έξοδο στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών, με αποτέλεσμα να μην σημειώσει ανταγωνιστικό χρόνο και να περιοριστεί στην τελευταία σειρά του grid.

Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin είχε ατύχημα στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, με αποτέλεσμα το μονοθέσιό του να υποστεί ζημιές. Οι μηχανικοί της βρετανικής ομάδας πρόλαβαν να ετοιμάσουν την AMR24, όμως ο Αλόνσο είχε και πάλι έξοδο. Αυτή τη φορά δεν είχε επαφή με τον τοίχο, όμως η προσπάθειά του ουσιαστικά ολοκληρώθηκε σε εκείνο το σημείο.

The epitome of teamwork. 🤝



A mammoth effort from our crew to turn around Fernando’s AMR24 and get it ready for Qualifying.#ImolaGP pic.twitter.com/2WIHcUY8lr