Ο Γάλλος της Toyota μεγάλωσε την διαφορά του από τον Τάνακ και προηγείται στην γενική κατάταξη πριν από την τελευταία ημέρα του αγώνα.

Το τρίτο σκέλος του Ράλλυ Πορτογαλίας ολοκληρώθηκε και πήρε μια τελείως διαφορετική τροπή από αυτή που περιμέναμε. Ο μέχρι το πρωί του Σαββάτου πρωτοπόρος του αγώνα, Κάλε Ροβάνπερα εγκατέλειψε μετά από ένα ατύχημα που είχε στην 11η ΕΔ. Στο τέλος της ημέρας, στην κορυφή της γενικής κατάταξης βρίσκεται ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing, Σεμπαστιέν Οζιέ με μόλις 11,9 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Ότ Τάνακ της Hyundai Motorsport. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ της Hyundai ο οποίος κατάφερε να «ανέβει» 3 θέσεις, καθώς το πρωί βρισκόταν μόλις στην 6η θέση.

Ο Οζιέ παρά την πρωτοπορία του, παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στον αγώνα αλλά και με το Toyota Yaris GR Rally1. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Έπρεπε να πιέσουμε πάρα πολύ. Από την αρχή του ράλλυ αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για εμάς. Δεν περιμέναμε επίσης να συμβούν ορισμένα πράγματα. Όσον αφορά την Toyota, δεν ήταν και η καλύτερη μέρα. Αύριο πρέπει να... τελειώσουμε την δουλειά».

Από την άλλη, ο Τιερί Νεβίλ δηλώνει έκπληκτος που βρίσκεται στην τρίτη θέση, καθώς μέχρι στιγμής το Ράλλυ Πορτογαλίας δεν έχει δείξει ότι είναι ο αγώνας του Βέλγου. Από χθες ο οδηγός της Hyundai αντιμετωπίζει προβλήματα με το αυτοκίνητο του, αλλά σήμερα απ' ότι φάνηκε τον βοήθησε λίγο η τύχη και κατάφερε να διεκδικεί, προς το παρόν, μία θέση στο βάθρο: «Αν κάποιος μου έλεγε την Πέμπτη, ότι σήμερα θα βρισκόμουν στην 3η θέση, δεν θα το πίστευα. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα για να είμαι ειλικρινής, μετά από μία τόσο δύσκολη μέρα. Αύριο θα βάλουμε τα δυνατά μας».

