Άδοξο τέλος για δύο από τους οδηγούς της Toyota στο Ράλλυ Πορτογαλίας, αφού εκτός από τον Ροβάνπερα εγκατέλειψε και ο Κατσούτα.

Πρόωρο τέλος είχε το Ράλλυ Πορτογαλίας για τον Κάλε Ροβάνπερα της Toyota Gazoo Racing. Ο Φινλανδός είχε ξεκινήσει δυναμικά το δεύτερο σκέλος του αγώνα, καθώς βρισκόταν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, 6,7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον δεύτερο Σεμπαστιέν Οζιέ. Ο οδηγός της Toyota είχε μία έξοδο στην 11η Ειδική Διαδρομή. Ο Ροβάνπερα έχασε τον έλεγχο του Toyota Yaris GR Rally1 σε ένα γρήγορο κομμάτι της ειδικής. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, μπήκε λίγο πιο «πατημένος» απ' όσο έπρεπε στην στροφή και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο και να βρεθεί «αγκαλιά» με ένα δέντρο.

