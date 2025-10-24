Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

To Grand Prix Μεξικού, ο 20ος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να… γνωρίσουν την πίστα και να αξιολογήσουν την ταχύτητα των μονοθεσίων τους.

Αυτό που ξεχώρισε στο FP1 ήταν η παρουσία 9 διαφορετικών rookies, με τη Sauber να είναι η μοναδική ομάδα που δεν έβαλε αναπληρωματικό οδηγό σε κάποιο από τα μονοθέσιά της.

Δυνατό ξεκίνημα για τη Ferrari

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος στο δεύτερο μισό της διαδικασίας σημείωσε με τη μαλακή γόμα ελαστικών το 1:18,380 και πήρε την 1η θέση. Ο χρόνος αυτός ήταν ικανός για να αφήσει στη 2η θέση τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος ήταν 0,107 δλ μακριά από την κορυφή.

Στην 3η θέση συναντάμε την πρώτη έκπληξη της κατάταξης. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο και έδειξε δυνατός από την πρώτη περίοδο δοκιμών.

Υποτονικό ξεκίνημα για McLaren

Στην 4η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren με τον Αυστραλό να υπολείπεται 0,404 από τον ταχύτερο Λεκλέρ. Ο Αυστραλός ήταν ο πρώτος που έκανε χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών. O Λάντο Νόρις δεν πήρε μέρος στο FP1, καθώς τον αντικατέστησε ο Πάτο Ο' Γουόρντ. Στην 5η θέση συναντάμε έναν ακόμη οδηγό της Sauber, με τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο να κάνει μία εντυπωσιακή επίδοση.

Στην 6η θέση ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Red Bull Racing. O αναπληρωματικός οδηγός της αυστριακής ομάδας πήρε το μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν για την πρώτη περίοδο δοκιμών και εντυπωσίασε με την αναβαθμισμένη RB21.

O Έστεμπαν Οκόν της Haas πήρε την 7η θέση, ενώ 8ος ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα. Ο Φράνκο Κολαπίντο κατάφερε να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα για την Alpine με την 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Άλεξ Άλμπον της Williams.

Ενδιαφέρον ήταν το γεγονός πως ο χρόνος του FP1 ήταν πιο αργός από τον αντίστοιχο του 2024. Αυτό σημαίνει πως οι ομάδες «κρύβουν» ακόμα απόδοση.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται απόψε στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στη διαδικασία αυτή περιμένουμε να δούμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τη δυναμική των μονοθεσίων.

Αποτελέσματα FP1 GP Μεξικού