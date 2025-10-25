Ο Πέκο Μπανάια έδειξε στη Σεπάνγκ σημάδια ανάκαμψης και έφερε την Ducati στην pole position, παρότι ξεκίμησε από το Q1.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαλαισίας, του 20ού φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati Lenovo, ο οποίος παρότι χθες δεν πήρε απευθείας την πρόκριση στο Q2, κατάφερε το Σάββατο να εξασφαλίσει την 3η του φετινή pole και την 4η συνεχόμενη στην πίστα της Σεπάνγκ.

Από τη 2η θέση θα εκκινήσει ο Άλεξ Μάρκεθ με την Gresini και στην 3η θέση θα βρίσκεται ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, κάνοντας τρεις τις μοτοδικλέτες της Ducati στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha ήταν πολύ γρήγορος στα 3/4 του γύρου αλλά στο τέλος έμεινε στην 4η θέση, μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα της ΚΤΜ, που είχε πτώση στο τέλος, και τον Φερμίν Αλντεγκέρ. Ακολούθησαν οι Μιρ, Ντο Τζιαναντόνιο, Ζαρκό, Ρινς, Μιλερ και Πολ Εσπαργκαρό.

Τα δύο εισιτήρια που προέκυψαν από το Q1 πήγαν στα χέρια των Φερμίν Αλντεγκέρ και Πέκο Μπανάια. Ο Ισπανός της Gresini Ducati ήταν ο ταχύτερος του πρώτου σκέλους και εξασφάλισε την πρόκριση, παρά την πτώση που είχε στα τελευταία δευτερόλεπτα, η οποία έβγαλε τις κίτρινες σημαίες στο σημείο και στέρησε τη δυνατότητα από τον επίσης πολύ γρήγορο Λούκα Μαρίνι να διεκδικήσει μία από τις δύο θέσεις. Ο Αλντεγκέρ έγινε πρωταγωνιστής και σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό στο γκαράζ, όταν ξαναέριξε τη μοτοσικλέτα του, προσπαθώντας να τη φέρει γρήγορα πίσω σπρώνοντάς τη.

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Αγώνας Σπριντ, που θα αρχίσει στις 10:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας)

Αποτελέσματα