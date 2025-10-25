O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

Η δράση στο Grand Prix Μεξικού, τον 20ο αγώνα της Formula 1 στο 2025, συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και οι οδηγοί να βρουν το όριο.

Σε αντίθεση με το FP1, στο FP2 είδαμε όλους τους επίσημους οδηγούς να παίρνουν μέρος. Στο δεύτερο 60λεπτο πήραμε μια γεύση από τη δυναμική των μονοθεσίων ενόψει της συνέχειας του τριημέρου.

🟢 WE'RE GREEN FOR FP2 🟢



The track opens for second practice and Liam Lawson leads the train out! 🙌#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/3rxZPnzPY6 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Ο Φερστάπεν «πετάει» και στο Μεξικό

Ταχύτερος στο FP2 του GP Μεξικού ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών πίεσε και έγραψε το 1:17,392 και έδειξε από νωρίς πως όλοι πρέπει να τον «κυνηγήσουν».

Στη 2η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari να συνεχίζει να έχει ένα πολύ καλό πρόσωπο στο τριήμερο. Ο Μονεγάσκος ήταν 0,153 δλ μακριά από την κορυφή. Πίσω του βρέθηκε ο άκρως ανταγωνιστικός Κίμι Αντονέλι της Mercedes, με τον Ιταλό να υπολείπεται 0,174 δλ από τον πρωτοπόρο Φερστάπεν σε μία άκρως ικανοποιητική Παρασκευή.

Max Verstappen sets the pace at the halfway point of FP2! 💨



It's a 1:17.392 for the Red Bull driver in his first session of the day ⏱️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/P6BZNSFiox October 24, 2025

Η McLaren δεν έχει την ταχύτητα

Στην 4η θέση της κατάταξης ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο και η διαφορά του από την κορυφή ήταν 0,251 δλ. Το σημαντικό είναι πως μετά και τη δεύτερη περίοδο δοκιμών η βρετανική ομάδα δείχνει να είναι η 4η ταχύτερη στην πίστα.

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 5η θέση έχοντας λάθος στον τελευταίο του τομέα στον ταχύτερο γύρο του, ενώ πίσω του ήταν ο πρώην teammate του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ. Ο Γιούκι Τσυονόντα με τη δεύτερη RB21 ήταν 7ος, έχοντας διαφορά μισό δευτερόλεπτο από τον teammate του.

Η Aston Martin είχε δύο μονοθέσια στην πρώτη 10άδα, με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι 8ος και τον Λανς Στρολ να είναι 10ος. Ανάμεσά τους ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Williams Racing.

O Όσκαρ Πιάστρι είχε ένα κακό FP2, με τον Αυστραλό να είναι μόλις 12ος έχοντας διαφορά από τον Φερστάπεν 0,8 δλ. Μάλιστα δεν έδειξε να είναι άνετος πίσω από το τιμόνι της MCL39 ούτε με πολλά καύσιμα.

Alex is finding the limits in FP2 🤯



The Williams driver makes contact with the barrier, but seems to have got away with no damage!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AVgBOuXkj7 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 20:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη κα τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου.

Αποτελέσματα FP2 GP Μεξικού