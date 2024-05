H πρώτη νίκη του Βρετανού στη Formula 1 πανηγυρίστηκε δεόντως.

Τη στιγμή που είδε την καρό σημαία στο Grand Prix Μαϊάμι, ο Λάντο Νόρις έγινε ο 114ος οδηγός που κερδίζει σε αγώνα της Formula 1. Ο 24χρονος Βρετανός σημείωσε την παρθενική του νίκη στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μετά από 109 αγώνες και 15 παρουσίες στο βάθρο.

Ο οδηγός της McLaren Racing δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του, όταν οι μηχανικοί της ομάδας τον σήκωσαν ψηλά, σε εικόνες που θύμισαν τραγουδιστή σε ροκ συναυλία.

Νόρις: «Ήταν καιρός για την πρώτη νίκη, ε;»

