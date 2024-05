Πανευτυχής ο 24χρονος Βρετανός, έστειλε «μήνυμα» σε όσους αμφέβαλαν για την αξία του.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση αλλά και με τη βοήθεια του αυτοκινήτου ασφαλείας που του επέτρεψε να κάνει pit stop παραμένοντας μπροστά από τους υπόλοιπους διεκδικητές της πρώτη θέσης, ο Λάντο Νόρις σημείωσε στο Μαϊάμι την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1.

Ο 24χρονος οδηγός της McLaren Racing κέρδισε στον 110ο αγώνα του στο θεσμό και ενώ μέχρι σήμερα κρατούσε το αρνητικό ρεκόρ με τις περισσότερες παρουσίες στο βάθρο (15) χωρίς νίκη. Ήταν η 184η νίκη της McLaren στη Formula 1 και πρώτη από την Μόντσα το 2021.

«Ήταν καιρός, ε; Γ@μ@τ@. Συγγνώμη. Τι αγώνας! Πέρασε πολύς καιρός, όμως τελικά τα κατάφερα. Οπότε είμαι χαρούμενος για όλη την ομάδα, επιτέλους τους έφερα μια νίκη. Είμαι στην πρώτη θέση, άρα πετάω στα σύννεφα. Είμαι περήφανος, όλο το τριήμερο ήταν καλό για εμάς. Αντιμετώπισα ορισμένες μικρές δυσκολίες, όμως ήξερα από την Παρασκευή ότι είχαμε καλό ρυθμό. Κάναμε ορισμένα λαθάκια σε κάποιους τομείς, όμως σήμερα καταφέραμε να έχουμε το σωστό πακέτο. Ακολουθήσαμε τέλεια στρατηγική, η οποία απέδωσε. Ευχαριστώ την McLaren και βέβαια την μητέρα και τον πατέρα μου».

