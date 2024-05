Η τύχη χαμογέλασε στον Λάντο Νόρις με τη McLaren και βρέθηκε για πρώτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Το Grand Prix Μαϊάμι, ο έκτος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ήταν συναρπαστικό και γεμάτο ανατροπές. Στο τέλος, ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, που σε αυτόν τον αγώνα είχε πολλές αναβαθμίσεις, που συνδύασε την ταχύτητα, την ικανότητα και την τύχη για να πάρει την πρώτη νίκη της καριέρας του στην F1. O Βρετανός επωφελήθηκε από την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, βρέθηκε στην πρώτη θέση και την κράτησε μέχρι το τέλος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, σε έναν αγώνα που δεν ήταν ούτε κατά διάνοια όσο κυριαρχικός όσο τον έχουμε συνηθίσει, και την τρίτη θέση πήρε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

LANDO NORRIS WINS THE MIAMI GRAND PRIX!!!! 🧡🌴



IT'S A MAIDEN WIN FOR THE @MCLARENF1 DRIVER 🏁😱



SIMPLY STUNNING!!!!!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pxGX4LvTNL — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Εκκίνηση

Στο ηλιόλουστο Μαϊάμι, οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στο γκριντ, με την πλειονότητα να έχει επιλέξει τα μεσαία ελαστικά της Pirelli. Χτυπητές εξαιρέσεις ήταν οι Χάμιλτον, Αλόνσο, Μάγκνουσεν και Ρικάρντο που είχαν τα σκληρά και ο Μπότας που είχε τα μαλακά.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Λεκλέρ έκανε κακή εκκίνηση και όχι απλώς δεν απείλησε τον Φερστάπεν, ο οποίος έφυγε άνετα μπροστά, αλλά είδε τον Σάινθ να τον περνάει. Ο Πέρεζ όμως έκανε μια κίνηση «καμικάζι», έχασε τα φρένα για την πρώτη στροφή «έκοψε» κάθετα την πίστα και για κάποιον εντελώς ανεξήγητο λόγο δεν πήρε μαζί του κανέναν.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



THE HEAT IS ON IN MIAMI!! 🔥



Perez overshoots Turn 1, Leclerc keeps second and LANDO NORRIS charges up to P3! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/W5yI9Z9Jsn — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Η αναμπουμπούλα αυτή επέτρεψε στον Λεκλέρ να ξαναπάρει τη 2η θέση αλλά ο πιο ωφελημένος ήταν ο Πιάστρι, ο οποίος πέρασε και τον Σάινθ και βρέθηκε στην 3η θέση, μπροστά από τον Ισπανό της Ferrari και τον Πέρεζ, που είχε πέσει 5ος. Ακολουθούσαν οι Χούλκενμπεργκ, Χάμιλτον, Τσουνόντα και Ράσελ.

Άπιαστος... Πιάστρι

Ενώ ο Φερστάπεν έκανε αυτό που ήξερε και άνοιγε τη διαφορά στην κορυφή, αν και όχι πολύ, ο Πιάστρι φαινόταν σαφώς ταχύτερος από τον Λεκλέρ και κατάφερε να περάσει στον 4ο γύρο για να πάρει τη 2η θέση. Ο Αυστραλός είχε ξεκινήσει από την 6η θέση και έκανε τρομερό αγώνα.

LAP 5 / 57



Piastri sends it for second! 📨



The McLaren dispatches Leclerc and leaves the Ferrari the clutches of his team-mate! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7mpJen9psU — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Η προσπέραση του Πιάστρι έφερε τον Σάινθ πίσω από τον Λεκλέρ σε πολύ μικρή απόσταση και ο Ισπανός δήλωνε στον ασύρματο ότι ένιωθε ταχύτερος από τον ομόσταβλό του. Το θέμα όμως είναι ότι ο Λεκλέρ δεν επέτρεπε στον Πιάστρι να απομακρυνθεί και βρισκόταν σταθερά σε ακτίνα DRS από τη McLaren.

Πιο πίσω, ο Χούλκενμπεργκ έδινε μάχη με τον Χάμιλτον για την 7η θέση, με τον Γερμανό της Haas να τη διατηρεί, έπειτα από μερικές αλληλοπροσπεράσεις. Τελικά όμως ο 7κις πρωταθλητής κατάφερε να κάνει την προσπέραση και να πάρει τη θέση. Ο Ράσελ στο μεταξύ είχε περάσει τον Τσουνόντα και βρισκόταν απειλητικά πίσω από τη Haas.

Η ώρα της στρατηγικής

Με ένα «τρενάκι» να έχει σχηματιστεί πίσω από τον Πιάστρι, με «βαγόνια» τις δύο Ferrari, ήταν προφανές ότι η επίλυση του «σταυρολέξου» θα ερχόταν όταν οι οδηγοί θα έμπαιναν στα pit για την αλλαγή ελαστικών. Τα pit stop ξεκίνησαν από τις πιο πίσω θέσεις, με τον Άλμπον να μπαίνει πρώτος στον 11ο γύρο, ενώ οι πρωτοπόροι περίμεναν μερικούς γύρους ακόμα. Από τους οδηγούς της πρώτης 10άδα ο μοναδικός που έκανε τόσο νωρίς αλλαγή ελαστικών ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Ο Λάντο Νόρις έδωσε μερικά δείγματα της ταχύτητας της αναβαθμισμένης McLaren που οδηγούσε (ο Πιάστρι δεν είχε όλες τις αναβαθμίσεις) και πίεζε ασφυκτικά τον Πέρεζ για την 5η θέση, χωρίς όμως να δείχνει ότι θα μπορούσε να περάσει. Ο Πέρεζ είχε μείνει πολύ πίσω από τον Σάινθ και ο Νόρις ανησυχούσε -δικαίως- ότι θα χάσει την επαφή με τους πρωτοπόρους.

LAP 20 / 57



Leclerc is next to head for the pits, dropping him back to P6.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9NWKzimdlq — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο πρώτος που έκανε κίνηση και «βούτηξε» στα pit στο 18ο γύρο. Ο Μεξικανός όμως επέστρεψε στην πίστα πίσω από τους Οκόν και Τσουνόντα και έπρεπε να τους περάσει, κάτι που του κόστισε χρόνο. Στον επόμενο γύρο μπήκε ο Λεκλέρ, ο οποίος επέστρεψε στην πίστα ανάμεσα στις Mercedes, πίσω από τον Χάμιλτον, που είχε ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά. Ο Λεκλέρ όμως έκανε μια εντυπωσιακή κίνηση από την εξωτερική και πέρασε γρήγορα τον Βρετανό, χωρίς να χάσει χρόνο.

Στο μεταξύ, ο Φερστάπεν στην πρώτη θέση βρισκόταν 3,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Πιάστρι. Ο Ολλανδός δεν έδειχνε να είναι τόσο άνετος όσο συνήθως, καθώς φανερά πίεζε και έκανε και ένα μικρό λάθος, «κόβοντας» το σικέιν και φέρνοντας έναν πλαστικό κώνο μέσα στην πίστα. Το συμβάν αυτό προκάλεσε για πολύ λίγο την εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, κάτι που δεν επέτρεψε σε πολλούς οδηγούς να το εκμεταλλευτούν και να κάνουν ένα «φθηνό» pit stop.

LAP 22 / 57



📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Αμέσως μετά, ο πρωτοπόρος Φερστάπεν έκανε το δικό του pit stop και επέστρεψε στην πίστα στην 4η θέση, πίσω από τους Πιάστρι, Σάινθ και Νόρις, που δεν είχαν σταματήσει ακόμα, και μπροστά από τον Λεκλέρ. Οι Πιάστρι και Σάινθ μπήκαν στον ίδιο γύρο, και επέστρεψαν πίσω από τον Λεκλέρ, που στο μεταξύ είχε κάνει μερικούς γρήγορους γύρους και είχε πλησιάσει τον Φερστάπεν.

Ο Νόρις κερδίζει το λαχείο

Μια επαφή ανάμεσα στους Σάρτζεντ και Μάγκνουσεν έστειλε τον Αμερικανό στις μπαριέρες και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα. Αυτό ευνόησε απόλυτα τον Νόρις, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που δεν είχε κάνει pit stop, καθώς όταν το έκανε και επέστρεψε στην πίστα, όλοι οι άλλοι, από τον Φερστάπεν και πίσω, βρίσκονταν πίσω από το SC. Έτσι, ο Βρετανός της McLaren βρέθηκε στην πρώτη θέση και με φρέσκα ελαστικά.

LAP 29 / 57



SAFETY CAR DEPLOYED! ⚠️



Magnussen and Sargeant collide at Turn 3 and the Williams is in the barriers!



This is a golden opportunity for Norris to get time back against Verstappen! 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Iae8Vmz2fi — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Έτσι, όταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έφυγε από την πίστα, η σειρά ήταν Νόρις, Φερστράπεν, Λεκλέρ, Πιάστρι, Σάινθ, Πέρεζ, Τσουνόντα, Χάμιλτον, Ράσελ και Οκόν. Ο Φερστάπεν προσπάθησε να επιτεθεί στην επανεκκίνηση και σχεδόν τα κατάφερε, αλλά ο Νόρις κρατήθηκε στην πρώτη θέση. Αντίθετα, πολύ επιθετικός ήταν ο Λεκλέρ πίσω από τον Φερστάπεν και απειλούσε σοβαρά τον Ολλανδό. Το ίδιο επιθετικός ήταν και ο Σαίνθ, που έκανε προσπάθεια να περάσει τον Πιάστρι.

Οι πρώτοι γύροι μετά την επανεκκίνηση ήταν ένα φεστιβάλ μαχών σε όλο σχεδόν το μήκος του γκριντ. Ο Νόρις κατάφερνε να φτιάξει μια διαφορά της τάξης των 2 δευτερολέπτων από τον Φερστάπεν, ο οποίος κοίταζε περισσότερο τους καθρέπτες του για την απειλή του Λεκλέρ. Πιο πίσω, ο Σάινθ πίεζε ασφυκτικά τον Πιάστρι ενώ είχε πολύ κοντά πίσω του τον Πέρεζ. Ο Χάμιλτον πέρασε τον Τσουνόντα, ανέβηκε στην 7η θέση και πίεζε τον Πέρεζ. Ο Ράσελ ήταν 9ος και ο Οκόν ένιωθε επίσης την πίεση του Αλόνσο, που βρισκόταν στο DRS του και απειλούσε να περάσει ανά πάσα στιγμή.

LAP 34 / 57



Norris weathers the early storm and breaks the 1-second DRS barrier with the fastest lap! 🟣



The gap back to Verstappen now is 1.5 seconds! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7g5gnDPF6p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Η επιμονή και η ταχύτητα του Κάρλος Σάινθ ανταμείφθηκε στον 40ό γύρο, όταν ο Ισπανός κατάφερε τελικά, έπειτα από μια προσπάθεια διαρκείας, να περάσει τον Πιάστρι και να πάρει την 4η θέση. Ο Αυστραλός αποκόμισε ζημιά στην εμπρός πτέρυγα και αναγκάστηκε να μπει στα Pit για να την αλλάξει, πέφτοντας στην τελευταία θέση.

Η γλυκιά γεύση της πρώτης νίκης

Ο Λάντο Νόρις είχε το μονοθέσιο, την ταχύτητα και την ψυχραιμία στην πρώτη θέση και όχι μόνο δεν απειλήθηκε από τον Φερστάπεν, αλλά σταθερά και με αυτοπεποίθηση αύξανε τη διαφορά τους σε κάθε γύρο. Ο Ολλανδός άλλωστε έδειχνε να κάνει τα πάντα για να μείνει στη 2η θέση και να κρατήσει πίσω του τον Λεκλέρ παρά να προσπαθεί να φτάσει τον Νόρις.

Ο Μονεγάσκος όσο περνούσαν οι γύροι δεν ήταν το ίδιο απειλητικός όσο στην επανεκκίνηση αλλά έμενε στα σταθερή απόσταση 2 δευτερολέπτων πίσω από τον Φερστάπεν και του υπενθύμιζε διαρκώς την παρουσία του. Ο Σάινθ έκανε σχεδόν μοναχικό αγώνα στην 4η θέση ενώ ο Πέρεζ είχε σε απόσταση DRS διαρκώς τον Χάμιλτον και έπαιζε άμυνα σε κάθε γύρο. Μια έντονη μάχη διαδραματίστηκε για την 9η θέση ανάμεσα στους Οκόν και Αλόνσο, με τον Ισπανό τελικά να την κερδίζει από τον Γάλλο.

📻 "WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! We did it Will, we did it!"



LANDO NORRIS, YOU ARE A RACE WINNER!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/g1WnvlLBcj — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Στους τελευταίους γύρους οι παλμοί των ανθρώπων της McLaren έπιασαν κόκκινο, αλλά τελικά ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς όταν ο Λάντο Νόρις έπειτα από 110 προσπάθειες και 15 παρουσίες στο βάθρο πήρε πρώτος την καρό σημαία και σημείωσε την παρθενική του νίκη στη Formula 1. Οι Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ συμπλήρωσαν το βάθρο των νικητών, παίρνοντας τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, και ακολούθησαν οι Σάινθ, Πέρεζ, Χάμιλτον, Τσουνόντα, Ράσελ, Αλόνσο και Οκόν.

Για τον επόμενο αγώνα, η F1 επιστρέφει στην Ευρώπη και το GP Εμίλια-Ρομάνια στην ιστορική πίστα της Ίμολα το 3ήμερο 15-17 Μαΐου.

Αποτελέσματα