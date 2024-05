Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι οδηγοί της Formula 1 στο δεύτερο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στο σιρκουί πόλης του Μαϊάμι. Οι κατατακτήριες δοκιμές που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον παρά το γεγονός πως δεν μας χάρισαν ένα ασυνήθιστο grid.

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός οδηγός στο μοναδικό του γύρο στο SQ3 σημείωσε ένα χρόνο που ήταν αρκετός για να του δώσει την Sprint Pole. Δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να ανακάμπτει εξαιρετικά έπειτα από το λάθος του στο FP1.

