Μόλις 6 λεπτά πέρασαν στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι και η διαδικασία διακόπηκε καθώς ακινητοποιήθηκε η SF-24 του Μονεγάσκου.

Φαίνεται πως το μπλε χρώμα πάνω στο μονοθέσιο της Scuderia Ferrari δεν έφερε γούρι. Μόλις στο 6ο λεπτό της πρώτης και μοναδικής περιόδου ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix Μαϊάμι, ο Σαρλ Λεκλέρ είχε τετ α κε. Το μονοθέσιό του ακινητοποιήθηκε, καθώς δεν μπορούσε να κάνει μανούβρες στο στενό σημείο της πίστας, στη στροφή 16. Ως αποτέλεσμα ανέμισαν οι κόκκινες σημαίες, προκαλώντας προσωρινή διακοπή στη διαδικασία.

It's an early red flag 🔴



We've got a road block after Leclerc goes for a spin and can't get going 😳#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/QBFwOH2FcF