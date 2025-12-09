Skoda Offers: Νέες τιμές και οφέλη στα δημοφιλή μοντέλα της Skoda

Ειδικές προσφορές σε Fabia, Kamiq, Scala, Karoq και Kodiaq, με μειωμένες τιμές, χρηματοδοτικές λύσεις και σημαντικά οφέλη έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Η Skoda παρουσιάζει το πρόγραμμα Skoda Offers, μια σειρά αποκλειστικών προωθητικών ενεργειών που αφορούν τα πιο δημοφιλή της μοντέλα. Στόχος είναι να διευκολύνει τους υποψήφιους αγοραστές με ελκυστικότερους τιμοκαταλόγους, σημαντικά οικονομικά οφέλη και αναβαθμισμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Τα μοντέλα Fabia, Kamiq, Scala, Karoq και Kodiaq προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με μειωμένες τιμές ή εκπτώσεις, ανάλογα με την έκδοση, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα γνωστά χαρακτηριστικά της μάρκας σε χώρους, πρακτικότητα και συστήματα ασφάλειας.

Στο Skoda Fabia, η τιμή ξεκινά από 16.950 ευρώ, ενώ υπάρχει και δυνατότητα απόκτησης με 130 ευρώ τον μήνα, χάρη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα μηδενικού επιτοκίου. Αντίστοιχα, το Skoda Kamiq διατίθεται από 20.950 ευρώ ή επίσης με δόση 130 ευρώ/μήνα, αποτελώντας μια από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις της κατηγορίας σε διαστάσεις και άνεση. Για τους υποψήφιους αγοραστές που αναζητούν μεγαλύτερους χώρους, το Skoda Scala προσφέρεται με όφελος έως 2.000 ευρώ, ενώ το δημοφιλές οικογενειακό SUV Karoq συνοδεύεται από όφελος έως 1.600 ευρώ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία του.

Στην κορυφή της γκάμας, το επταθέσιο Skoda Kodiaq προσφέρεται με όφελος που φτάνει τα 2.850 ευρώ, καθιστώντας το ακόμη πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία του. Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της Skoda. Για όσους αναζητούν ένα νέο αυτοκίνητο με έμφαση στη λειτουργικότητα, την πρακτικότητα και την ασφάλεια, το πρόγραμμα Skoda Offers δημιουργεί μια καλή ευκαιρία εξερεύνησης των διαθέσιμων επιλογών.