Ο πολυπρωταθλητής της Formula 1 αποκάλυψε τι είπε στον οδηγό της McLaren Racing πριν αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Λιούις Χάμιλτον συνεχάρη δημόσια τον Λάντο Νόρις για την κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου τίτλου του στη Formula 1, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη συμβουλή που του έδωσε πριν από το καθοριστικό Σαββατοκύριακο του Άμπου Ντάμπι.

Ο Νόρις στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την τρίτη θέση στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, τερματίζοντας πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο 26χρονος Βρετανός επικράτησε του Φερστάπεν με διαφορά μόλις δύο βαθμών και έγινε ο πρώτος οδηγός της McLaren που κατακτά τίτλο μετά τον Χάμιλτον το 2008.

Ο Χάμιλτον χάρηκε για τον Νόρις

Ο Χάμιλτον, που ανέκαμψε από την 16η θέση στη σχάρα για να τερματίσει όγδοος, εξήρε την απόδοση του πρωτοεμφανιζόμενου πρωταθλητή.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για εκείνον. Το να κερδίζεις το πρώτο σου πρωτάθλημα είναι κάτι μοναδικό, και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να “γεννά” σπουδαίους οδηγούς. Ξέρω καλά πώς είναι να φτάνεις σε έναν τελευταίο αγώνα και να διεκδικείς τον πρώτο σου τίτλο. Είναι αγχωτικό. Είμαι πολύ περήφανος για τον Λάντο», είπε σε δηλώσεις του στο Sky Sports.

Η συμβουλή ενός 7άκις πρωταθλητή

Παράλληλα, αποκάλυψε τη συμβουλή που έδωσε στον Νόρις πριν από το τριήμερο:

«Πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο, του είπα απλώς ότι αυτό που κάνει λειτουργεί. Να μην αλλάξει τίποτα στην προσέγγισή του και, απ’ ό,τι φαίνεται, αυτό ακριβώς έκανε», είπε.

Μετά τον αγώνα, οι δύο οδηγοί είχαν μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα ανθρώπινη ανταλλαγή στην τηλεοπτική ζώνη.

«Συγχαρητήρια, είμαι τόσο χαρούμενος για σένα! Στο είχα πει», είπε ο Χάμιλτον.

«Εκτιμώ τα λόγια σου», απάντησε χαμογελώντας ο Νόρις.