Σαν Σήμερα: Οι κανονισμοί που άλλαξαν την F1 για πάντα (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1 είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η νέα εβδομάδα ξεκινάει με γεγονότα που έμειναν στην ιστορία να έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα. Θα μάθουμε πότε ορίστηκε η αρχή της νέας υβριδικής εποχής της Formula 1, ενώ ένας θρύλος των αγώνων ταχύτητας άφησε την τελευταία του πνοή πριν από δύο χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1961, πραγματοποιήθηκε το μη-πρωταθληματικό Grand Prix της Ραντ στην πίστα του Κιαλάμι στη Ν. Αφρική. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με τους κανονισμούς της Formula 1, με αρκετές ομάδες να παίρνουν μέρος. Νικητής αναδείχθηκε ο θρύλος Τζιμ Κλαρκ της Lotus, με τον Τρέβορ Τέιλορ να τερματίζει δεύτερος και να κάνει το 1-2 για τη βρετανική ομάδα. Τρίτος ήταν ο Τζο Μπονιέ με Porsche.

Σαν σήμερα το 2013, η FIA ανακοίνωσε ένα σύνολο νέων κανονισμών ενόψει του 2014 και της νέας υβριδικής εποχής της Formula 1. Μεταξύ αυτών ήταν και η απονομή διπλών βαθμών για το τελευταίο Grand Prix εκείνης της σεζόν, στο Άμπου Ντάμπι. Η ιδέα αυτή δέχτηκε σφοδρή κριτική και παρά τις αντιδράσεις τέθηκε σε εφαρμογή, χωρίς ευτυχώς να επηρεάσει την έκβαση της μάχης για τον τίτλο. Εν τέλει εγκαταλείφθηκε μετά το τέλος της σεζόν και δεν εφαρμόστηκε ποτέ ξανά.

Σαν σήμερα το 2021, άφησε την τελευταία του πνοή ο θρύλος των αγώνων ταχύτητας, Αλ Άνσερ. Ήταν ένας εκ των πέντε μόλις οδηγών στην ιστορία που έχουν κερδίσει 4 φορές τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Η οικογένεια Άνσερ έχει κερδίσει τον αγώνα συνολικά 9 φορές (έχουν κερδίσει επίσης ο γιος του, Αλ, και ο αδερφός του, Μπόμπι). Κατέκτησε συνολικά 3 τίτλους στο πρωτάθλημα CART, δύο νίκες στο Pikes Peak και μία νίκη στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα. Επιπλέον αγωνίστηκε και στο NASCAR, δίχως ωστόσο να σημειώσει κάποια μεγάλη επιτυχία.

Φωτογραφίες: JimClarkTrust/Twitter-X, Steve Etherington/Mercedes media