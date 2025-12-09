Δύο ιστορικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη στην Ευρώπη επιβατικών και επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Renault και η Ford ανακοίνωσαν μια νέα στρατηγική συνεργασία που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών και επαγγελματικών οχημάτων. Η συμφωνία περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο νέων ηλεκτρικών επιβατικών μοντέλων Ford, τα οποία θα βασίζονται στην πλατφόρμα Ampere της Renault και θα κατασκευάζονται στη Γαλλία, στο βιομηχανικό οικοσύστημα ElectriCity.

Πρόκειται για μια κίνηση που θυμίζει την αντίστοιχη συνεργασία της Ford με τη Volkswagen, μέσα από την οποία προέκυψαν κοινοί άξονες ανάπτυξης, τεχνολογικός διαμοιρασμός και νέα μοντέλα. Τώρα, η Ford επιλέγει τη Renault ως νέο στρατηγικό εταίρο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της τελευταίας στα αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα και την παραγωγική της δυναμικότητα στην Ευρώπη.

Η συνεργασία θα αποδώσει το πρώτο νέο ηλεκτρικό Ford στις αρχές του 2028, με δεύτερο μοντέλο να ακολουθεί λίγο αργότερα. Και τα δύο θα αναπτύσσονται σχεδιαστικά από τη Ford αλλά θα «χτίζονται» πάνω στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική της Renault, εξασφαλίζοντας κοινή τεχνολογική βάση με διακριτή εταιρική ταυτότητα.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν Letter of Intent για από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Πρόκειται για έναν τομέα όπου και οι δύο εταιρείες έχουν ιστορική ισχύ: η Ford με την παράδοση των Transit και η Renault με την μεγάλη γκάμα επαγγελματικών λύσεων. Μια σύμπραξη σε αυτό το πεδίο μπορεί να μειώσει το κόστος εξέλιξης και να επιταχύνει την είσοδο νέων μοντέλων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για τη Ford, η συμφωνία αποτελεί κομβικό βήμα στη στρατηγική μετάβασής της προς πιο αποδοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις στην Ευρώπη, χωρίς το βάρος ανάπτυξης μιας νέας ηλεκτρικής πλατφόρμας από το μηδέν. Για τη Renault, η νέα συνεργασία ενισχύει σημαντικά τον ρόλο της Ampere ως τεχνολογικού παρόχου, αλλά και την παραγωγική δραστηριότητα της ElectriCity, που μετατρέπεται σε κόμβο ηλεκτρικών οχημάτων για περισσότερους από έναν κατασκευαστές.

Η συμμαχία Renault–Ford φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στην ανταλλαγή τεχνολογίας. Δημιουργεί μια βάση για ευρύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, σε μια περίοδο όπου η αγορά πιέζεται από αυστηρότερους κανονισμούς, αυξημένα κόστη εξέλιξης και την ενίσχυση των κινεζικών εταιρειών. Αν τα πρώτα κοινά μοντέλα βρουν εμπορική επιτυχία, δεν αποκλείεται η συνεργασία να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες στο μέλλον.