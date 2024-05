Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον Αγώνα Σπριντ, δεύτερος ο Σαρλ Λεκλέρ.

Η Formula 1 άλλαξε ήπειρο, ταξιδεύοντας στην Αμερική για το Grand Prix Μαϊάμι, αλλά δεν άλλαξε το όνομα την πρώτη θέση. Στις κατατακτήριες δοκιμές για τον Αγώνα Σπριντ, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και θα εκκινήσει το Σπριντ από την πρώτη θέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν δεύτερος και θα βρίσκεται στην πρώτη σειρά της εκκίνησης ενώ πίσω τους ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull πήρε την 3η θέση και ο Ντάνιελ Ρικάρντο με την RB έκανε την έκπληξη και ήταν τέταρτος. Εκτός 10άδας και οι δύο Mercedes.

SQ1

Με λιακάδα, καθαρό ουρανό και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες άρχισε η «ειδική» περίοδος κατατακτήριων για τη σειρά εκκίνησης στον Αγώνα Σπριντ της Κυριακής. Το πρώτο σκέλος σε αυτό το Sprint Qualigying έχει διάρκεια 12 λεπτών και όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τα μεσαία (κίτρινα) ελαστικά της Pirelli.

Όπως αναμενόταν, ο πρώτος οδηγός που βγήκε από τα γκαράζ ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, καθώς ο Μονεγάσκος ουσιαστικά δεν έτρεξε στο FP1 και χρειαζόταν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στην πίστα.

🟢 SQ1 IS GO! 🟢



We're underway for the first 12-minute dash, with the five slowest runners eliminated thereafter.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/O69Ih7fYC8 — Formula 1 (@F1) May 3, 2024

Αρχικά ι διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς της πρώτης 5άδας ήταν πάρα πολύ μικρές, με τους Φερστάπεν, Πιάστρι, Λεκλέρ, Πέρεζ και Σάινθ να χωρίζονται από μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Πολλοί όμως βελτίωσαν σημαντικά το χρόνο τους, όπως ο Λάντο Νόρις που πήρε τελικά την πρωτιά, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι και τον Φερνάντο Αλόνσο.

Το ενδιαφέρον φυσικά στο τέλος στράφηκε στις τελευταίες θέσεις και στους πέντε οδηγούς που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Αυτοί ήταν οι Γκασλί, Ζου, Μπότας, Σάρτζεντ και Άλμπον. Ο τοπικός ήρωας Λόγκαν Σάρτζεντ για πρώτη φορά κατάφερε να βρεθεί μπροστά από τον Άλμπον αλλά δεν απέφυγε την προτελευταία θέση.

SQ2

Το δεύτερο σκέλος έχει διάρκεια 10 λεπτών και ήταν αναμενόμενο τα μονοθέσια που συνέχιζαν να βρεθούν στην πίστα από την αρχή, με εξαίρεση εκείνα των Φερστάπεν και Τσουνόντα, που έμειναν λίγο παραπάνω στα γκαράζ τους. Όπως και στο SQ1, ήταν επίσης υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσουν τα μεσαία ελαστικά.

❌ ELIMINATED IN SQ2 ❌



BOTH MERCEDES ARE OUT! 🤯



Russell

Hamilton 📸

Ocon

Magnussen

Tsunoda#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/pSlkrXQ07E — Formula 1 (@F1) May 3, 2024

Ο Νόρις και αυτήν τη φορά σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Πέρεζ, Λεκλέρ και Φερστάπεν. Πολύ μεγάλη μάχη όμως δόθηκε για την είσοδο στην τελική 10άδα, με πολλούς οδηγούς να τη διεκδικούν. Η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι και οι δύο Mercedes έμειναν εκτός, με τον Ράσελ στην 11η θέση και τον Χάμιλτον, ο οποίος είχε και μια μικρή επαφή με τον τοίχο, στη 12η. Μαζί τους αποκλείστηκαν οι Οκόν, Μάγκνουσεν και Τσουνόντα. Επιτυχία για τους Ρικάρντο και Χούλκενμπεργκ, που εξασφάλισαν θέση στη 10άδα.

SQ3

Στο τρίτο και πιο αποφασιστικό μέρος των κατατακτήριων τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. Αυτήν τη φορά ο διαθέσιμος χρόνος ήταν μόνο 8 λεπτά και οι 10 οδηγοί ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά τα μαλακά ελαστικά. Διαφορετική ήταν και η στρατηγική, καθώς κανείς δεν βγήκε από το γκαράζ του αμέσως και όλοι περίμεναν μερικά λεπτά πριν ξεκινήσουν τις προσπάθειές τους.

Έτσι, όλα κρίθηκαν σε έναν και μοναδικό γύρο για όλους τους οδηγούς. Αφού «ξεμπέρδεψαν» με την κίνηση στην έξοδο του pit lane, βγήκαν στην πίστα και τα έδωσαν όλα. Σε αυτό το «shootout», τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Μαξ Φερστάπεν και εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση στο Σπριντ του Σαββάτου, όπου θα έχει δίπλα του τον Σαρλ Λεκλέρ, που ήταν δεύτερος.

Από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Σέρχιο Πέρεζ ενώ η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον Ντάνιελ Ρικάρντο, που ήταν 4ος. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Πιάστρι, Στρολ, Αλόνσο και Νόρις, που έκανε λάθος στο ξεκίνημα του γύρου του και έχασε την ευκαιρία να ξεκινήσει ψηλότερα.

Το Σπριντ του Σαββάτου θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

