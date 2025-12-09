Ο Μονεγάσκος έστειλε το δικό του μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η επόμενη σεζόν της Formula 1 θα είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμη.

Η Ferrari ολοκλήρωσε μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της σύγχρονης εποχής της στη Formula 1, με το GP Άμπου Ντάμπι να επιβεβαιώνει —με τον πλέον σκληρό τρόπο— το μέγεθος των προβλημάτων που σημάδεψαν το 2025. Ο Σαρλ Λεκλέρ, παρότι πραγματοποίησε μια δυνατή και μαχητική εμφάνιση, δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο και, όπως παραδέχθηκε στη συνέχεια, η απογοήτευση της χρονιάς έγινε πιο έντονη αμέσως μετά την καρό σημαία.

Στους πρώτους γύρους του αγώνα ο Λεκλέρ πίεζε τον Λάντο Νόρις για την 3η θέση όμως δεν κατάφερε ποτέ να τον προσπεράσει. Ο οδηγός της Ferrari τερμάτισε 4ος, όμως παραδέχθηκε πως ο ρυθμός του ήταν καλύτερος απ’ ότι περίμενε.

Μία απογοητευτική χρονιά

Φεύγοντας από τη Γιας Μαρίνα χωρίς βάθρο και χωρίς διάθεση να ωραιοποιήσει την κατάσταση, ο Leclerc τόνισε πόσο δύσκολη ήταν η σεζόν συνολικά — τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Scuderia:

«Κατά τη διάρκεια της χρονιάς κρατάς το κεφάλι ψηλά και προσπαθείς να μην αφήσεις την απογοήτευση να σε επηρεάσει. Αλλά όταν όλα τελειώνουν, συνειδητοποιείς ότι θέλεις να ξεχάσεις μια πολύ απογοητευτική χρονιά».

Μπορεί και σε άλλες σεζόν ο Λεκλέρ να μην πήρε νίκη, όμως παραδέχθηκε πως το 2025 ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές της καριέρας του: «Δεν ξέρω αν είναι η χειρότερη. Προσπαθώ να ξεχνάω τα αρνητικά όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά ήταν σίγουρα μια πολύ δύσκολη χρονιά».

Το 2026 θα είναι ταξίδι στο άγνωστο

Με τους νέους κανονισμούς του 2026 να σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη αλλαγή κανονισμών εδώ και χρόνια, ο Λεκλέρ υπογράμμισε με σαφήνεια ότι η Ferrari δεν έχει περιθώρια αποτυχίας.

«Η ομάδα έχει μεγάλο κίνητρο, γιατί πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή. Μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε τι μπορεί να κάνει η Ferrari. Είναι τώρα ή ποτέ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Μονεγάσκος ανέφερε ότι μέχρι τον έβδομο αγώνα του 2026 θα έχει ξεκαθαρίσει ποιοι θα είναι οι διεκδικητές της νέας εποχής: «Ίσως όχι στους τρεις-τέσσερις πρώτους, αλλά μέχρι τους έξι-επτά θα φανεί ποιοι θα κυριαρχήσουν στα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Παρ’ ότι έχει ακουστεί πως θα εξετάσει το μέλλον του εφόσον η Ferrari αποτύχει στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, ο ίδιος προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους: «Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται οι άλλοι. Υπάρχουν πάρα πολλές άγνωστες. Προτιμώ να μη μιλήσω και να περιμένω τα πρώτα αποτελέσματα της νέας χρονιάς».