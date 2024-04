Οι αναβάτες του MotoGP επέστρεψαν στη Χερέθ για μια ημέρα δοκιμών μετά τον αγώνα στην ισπανική πίστα.

Στη πίστα της Χερέθ πραγματοποιήθηκε η μία ημέρα προγραμματισμένων δοκιμών εξέλιξης για τους αναβάτες και τις ομάδες του MotoGP. Μία ημέρα μετά το συναρπαστικό GP Ισπανίας, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις νέες τους τεχνολογίες και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, αντλώντας σημαντικά δεδομένα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος αλλά και για τις μοτοσικλέτες του 2025.

Στο τέλος της ημέρας, ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο από την ομάδα VR46 Ducati κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο. Ο Ιταλός αναβάτης, με χρόνο 1:36.405, κατάφερε να είναι ταχύτερος από τους χρόνους που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια των αγώνων του σαββατοκύριακου, πλησιάζοντας το ρεκόρ της πίστας κατά τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου.

Η κυριαρχία της Ducati, που φαινόταν να καταλαμβάνει πρώτη τετράδα, διακόπηκε στα τελευταία λεπτά από τον Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia, ο οποίος με έναν χρόνο πολύ κοντά σε αυτόν του Ντι Τζιαναντόνιο, κατάφερε να εισχωρήσει στην πρώτη τριάδα.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι, ο οποίος επανήλθε δυναμικά μετά από τραυματισμό που του είχε στερήσει πολύτιμο χρόνο δοκιμών πριν από την έναρξη της σεζόν, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και κατέλαβε τελικά μία από τις πέντε πρώτες θέσεις, ακριβώς πίσω από τους αναβάτες του Ισπανικού Γκραν Πρι, Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ.

Conceptual.



Still an hour and a half of testing to go today. Then practice starts. #JerezTest pic.twitter.com/ltfBMSg3ro