Οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari δεν άργησαν να αντιδράσουν με τον δικό τους τρόπο στις υποδείξεις του προέδρου της μάρκας, Τζον Έλκαν, να «μιλάνε λιγότερο».

Οι εξελίξεις στη Scuderia Ferrari συνεχίζονται δίχως τελειωμό. Τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται να απάντησαν εμμέσως, μέσω των κοινωνικών τους δικτύων, στη σφοδρή κριτική του προέδρου της ομάδας, Τζον Έλκαν. Η προτροπή του ήταν οι οδηγοί της ομάδας της Formula 1 να «μιλάνε λιγότερο και να επικεντρωθούν στην οδήγηση».

Η δήλωση του Έλκαν ήρθε μετά από ένα καταστροφικό τριήμερο στο GP Βραζιλίας, όπου και οι δύο οδηγοί της ομάδας του Μαρανέλο τέθηκαν εκτός αγώνα. Ως αποτέλεσμα η Ferrari κατρακύλησε στην 4η θέση στη βαθμολογία των κατασκευαστών.

Ready to give it everything for the final three rounds 👊 pic.twitter.com/RHejxeIgxP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 11, 2025

Η ανάρτηση του Λεκλέρ

Την ίδια ημέρα, ο Σαρλ Λεκλέρ μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ο Μονεγάσκος όντας προσεκτικός με τα όσα ήθελε να πει, έγραψε:

«Είναι απογοητευτικό να φεύγουμε σχεδόν χωρίς βαθμούς σε μια τόσο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος, όπου παλεύουμε για τη 2η θέση στους κατασκευαστές. Από εδώ και πέρα ο δρόμος είναι ανηφορικός και είναι ξεκάθαρο πως μόνο η ενότητα μπορεί να μας βοηθήσει να αντιστρέψουμε την κατάσταση στους τρεις τελευταίους αγώνες. Θα τα δώσουμε όλα, όπως πάντα».

Σειρά πήρε και ο Χάμιλτον

Λίγη ώρα μετά τον Μονεγάσκο, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε κι εκείνος με τη σειρά του ανάρτηση στα social media.

«Στηρίζω την ομάδα μου. Στηρίζω τον εαυτό μου. Δεν θα τα παρατήσω. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Ευχαριστώ, Βραζιλία, όπως πάντα», είπε ο Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Οι «κακές» γλώσσες από την Ιταλία

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, τα σχόλια του Έλκαν φαίνεται να στοχεύουν κυρίως τον Χάμιλτον. Μάλιστα σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ορισμένοι μηχανικοί εντός του εργοστασίου αρνούνται να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους για να ακολουθήσουν τη νοοτροπία και το δρόμο που θέλει ο Χάμιλτον και αυτό έχει δημιουργήσει ένταση εντός του εργοστασίου.

Από την πλευρά της, η Ferrari διευκρίνισε μέσω δηλώσεων εκπροσώπου της στο ESPN ότι τα λόγια του Έλκαν «είχαν εποικοδομητική πρόθεση και στόχο την ενίσχυση της ομαδικότητας εντός της Scuderia».