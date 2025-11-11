Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia, που τραυματίστηκε σοβαρά στο Μοτέγκι, θα προσπαθήσει να επιστρέψει στη δράση για το φινάλε της σεζόν του MotoGP.

Η Aprilia ανακοίνωσε ότι ο Χόρχε Μαρτίν θα ταξιδέψει στη Βαλένθια με στόχο να συμμετάσχει στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει ανοιχτή. Ο Ισπανός χρειάζεται ακόμη ιατρική έγκριση από το ιατρικό επιτελείο του MotoGP προκειμένου να θεωρηθεί ικανός να αγωνιστεί.

BREAKING: @88jorgemartin will travel to Valencia to take part in the Grand Prix 🔙#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/68mMsknYLv November 10, 2025

Ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής έχει ταλαιπωρηθεί φέτος από πολλούς τραυματισμούς, με τον πιο πρόσφατο να είναι κάταγμα στη δεξιά κλείδα, έπειτα από σύγκρουση με τον ομόσταβλό του Μάρκο Μπεζέκι στο σπριντ του GP Ιαπωνίας. Έκτοτε απουσιάζει από το πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί μόλις σε έξι Grand Prix μέσα στη σεζόν του 2025.

Ό,τι πουν οι γιατροί

Η ομάδα του Νοάλε επιβεβαίωσε ότι ο Μαρτίν υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο στην Ισπανία και κρίθηκε σε καλή κατάσταση για να ταξιδέψει, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί στην πίστα της Βαλένθια από την επίσημη ιατρική ομάδα της FIM. Αν κριθεί «fit to race», ο Ισπανός αναμένεται να επιστρέψει στη σέλα της εργοστασιακής Aprilia, πιθανόν όμως να χρειαστεί να εκτίσει ποινή για τη σύγκρουσή του στο Μοτέγκι, η οποία είχε αναβληθεί λόγω τραυματισμού.

Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, τη θέση του θα διατηρήσει ο Λορέντσο Σαβαντόρι, που τον έχει αντικαταστήσει στους τελευταίους αγώνες. Μέχρι σήμερα, το καλύτερο αποτέλεσμα του Μαρτίν στη φετινή σεζόν είναι η 4η θέση στο GP Ουγγαρίας, σε μια χρονιά που ξεκίνησε δύσκολα με τραυματισμούς ήδη από την προετοιμασία και συνεχίστηκε με αλλεπάλληλα προβλήματα.