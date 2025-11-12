Σαν Σήμερα: H τελευταία νίκη του Φέτελ στο Ιντερλάγκος (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Δίχως τον Λιούις Χάμιλτον στη μάχη για την πρώτη θέση, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατάφερε να πάρει την τελευταία του νίκη στη Βραζιλία για το πρωτάθλημα της Formula 1. Επιπλέον θα μάθουμε τι έγινε στο φινάλε της σεζόν του 1995. Στο MotoGP έλαβε χώρα ένας εντυπωσιακός αγώνας στη Βαλένθια, ενώ πριν από 82 χρόνια γεννήθηκε ένας θρύλος των ράλλυ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο άσσος των ράλλυ, Μπγιορν Βάλντεγκαρντ. Από το 1973 έως και το 1992, ο Σουηδός συμμετείχε σε 95 ράλλυ του WRC και πήρε συνολικά 16 νίκες με τις ομάδες των Lancia, Ford, Mercedes και Toyota. Μάλιστα, το 1979 κατέκτησε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχοντας ταλαιπωρηθεί για πολλά χρόνια από τον καρκίνο, τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στις 29 Αυγούστου του 2014.

Σαν σήμερα το 1995, πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αγώνας της σεζόν για την F1 και τελευταίος στους δρόμους της Αδελαϊδας, στο πλαίσιο του GP Αυστραλίας. Το αγωνιστικό τριήμερο στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μίκα Χάκινεν, ο οποίος εν τέλει σώθηκε χάρη στην άμεση δράση του ιατρικού επιτελείου της F1. Ο αγώνας ήταν γεμάτος συμβάντα και εγκαταλείψεις, με τον Ντέιμον Χιλ να αφήνει δύο γύρους πίσω του τη Ligier του Ολιβιέ Πανίς και να παίρνει τη νίκη. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Τζάνι Μορμπιντέλι με την αδύναμη Footwork, στο μοναδικό του βάθρο στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 2017, ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε στην 3η θέση στη Βαλένθια και κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του στο MotoGP. O Ντάνι Πεντρόσα τερμάτισε 1ος και πήρε την τελευταία του νίκη στο θεσμό, κερδίζοντας το Grand Prix της Βαλένθια. Ο Ισπανός της Honda προσπέρασε τον Ζοάν Ζαρκό στον τελευταίο γύρο και έκλεισε με ιδανικό τρόπο στη σεζόν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2017, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε το Grand Prix Βραζιλίας, όντας κυρίαρχος σχεδόν σε όλο τον αγώνα. Ο Γερμανός έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση από τη δεύτερη θέση και πέρασε τον Βάλτερι Μπότας της Mercedes. Ο πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, εκκίνησε από το pit-lane, λόγω αλλαγών στο μονοθέσιό του μετά το ατύχημά του στις κατατακτήριες δοκιμές. Παρ' όλα αυτά, τερμάτισε στην τέταρτη θέση και πολύ κοντά στους προπορευόμενους. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Βάλτερι Μπότας και Κίμι Ράικονεν.

