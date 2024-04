Οι Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ πάλεψαν για τη νίκη με τον Ιταλό πρωταθλητή να επικρατεί εμφατικά.

Το Gramd Prix Ισπανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας με θέαμα, ανατροπές, πτώσεις, μάχες και έναν σπουδαίο νικητή, τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo. Ο πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και τη διεκδίκησε μέχρι τέλους. Ο Μάρκεθ με την Gresini Ducati τελικά τερμάτισε στη 2η θέση ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati με την 3η θέση.

Εκκίνηση

Ο λαμπρός ανδαλουσιανός ήλιος έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή στη Χερέθ και οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση σε στεγνή πίστα, η οποία όμως άφηνε ακόμα κάποιες μικρές υποψίες για επικίνδυνα σημεία, όπως αυτά που προκάλεσαν το πλήθος των πτώσεων στο Σπριντ του Σαββάτου.

Με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μαρκ Μάρκεθ από την pole position ξεκίνησε καλά και έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή, μπροστά από τους Μαρτίν και Μπετζέκι. Ο Πέκο Μπανάια όμως ξεκίονησε τον αγώνα πολύ επιθετικά και προτού ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος τουςε πέρασε και τους δύο για να ανέβει στη 2η θέση. Πιο πίσω ακολουθούσαν οι Αλεξ Μάρκεθ, Μπίντερ, Ολιβέιρα και Μίλερ. Ο Πέδρο Ακόστα έκανε πολύ κακή εκκίνηση και είχε πέσει πολύ πίσω, στη 17η θέση.

Ένας αποφασισμένος πρωταθλητής

Ο Μπανάια δεν ήθελα να περιμένει πίσω από τον Μάρκεθ και γρήγορα έκανε την κίνησή του για να περάσει τον Μάρκεθ και να πάρει την πρωτιά. Ο Μάρκεθ προσπάθησε να απαντήσει αμέσως αλλά άνοιξε τη γραμμή του και όχι μόνο δεν πέρασε τον Ιταλό αλλά είδε και τον Μαρτίν να τον περνάει και να τον ρίχνει στην 3η θέση.

Ο Μπανάια έδειχνε αποφασισμένος να ανεβάσει ρυθμό, αλλά δεν απέφυγε ένα μικρό λάθος, που έδωσε στον Μαρτίν την ευκαιρία να πάρει την πρώτη θέση στον αγώνα. Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν ενεπλάκη σε αυτήν τη μάχη για την πρωτιά και μάλιστα έχασε και την 3η θέση από τον Μάρκο Μπετζέκι με την VR46 Ducati.

Η πρώτη «απώλεια» του αγώνα ήταν ο Ντάνι Πεδρόσα με την ΚΤΜ, ο οποίος μετά την ανέλπιστη χθεσινή 3η θέση στο Σπριντ είχε πτώση στον 5ο γύρο και εγκατέλειψε άδοξα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Το λάθος που τα έκρινε όλα

Οι δύο μονομάχοι του περσινού τίτλου βρέθηκαν να δίνουν μάχη για την πρωτοπορία στον αγώνα, την οποία διατηρούσε ο Μαρτίν αλλά με τον Μπανάια να τον ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. Οι δυο τους είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από τους Μπετζέκι και Μάρκεθ, που είτε δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό είτε έκαναν αγώνα αναμονής.

Για μερικούς γύρους δεν είχαμε εξελίξεις και οι πρωτοπόροι διατηρούσαν τις θέσεις τους, έχοντας πιάσει έναν φαινομενικά άνετο ρυθμό. Τα φαινόμενα όμως πολλές φορές απατούν, καθώς στον 12ο γύρο ο Χόρχε Μαρτίν έκανε το μοιραίο λάθος και έχασε το μπροστινό, πέφτοντας στην είσοδο της 6ης στροφής. Έτσι, ο Μπανάια «κληρονόμησε» την πρωτιά, μπροστά από τον Μπετζέκι, που κρατούσε -ακόμα- πίσω του τους αδελφούς Μάρκεθ. Ο Μαρτίν πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των εγκαταλείψαντων, στην οποία λίγω νωρίτερα είχαν μπει οι Ζαρκό και Εσπαργκαρό.

Η επίθεση του Μαρκ Μάρκεθ

Καθώς μπήκαμε στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε την κίνησή του και πέρασε τον Μπετζέκι για να ανέβει στη 2η θέση. Βρισκόταν ήδη πάνω από 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Μπανάια, αλλά είχε μπροστά του αρκετούς γύρους για να προσπαθήσει να μειώσει τη διαφορά και ίσως να διεκδικήσει τη νίκη.

Πιο πίσω, ο Μπετζέκι έδειχνε άνετος στην 3η θέση, μπροστά από τους Α. Μάρκεθ, Μπίντερ και Μπαστιανίνι, που μάχονταν την 4η θέση. Ακολουθούσαν οι Ολιβέιρα, Ντι Τζιαναντόνιο και Βινιάλες, ενώ ο Ακόστα είχε αρχίσει να κερδίζει θέσεις και είχε ανέβει στη 10η θέση. Ακόμα πιο πίσω είχαμε άλλη μια διπλή πτώση, έπειτα από επαφή των Μορμπιντέλι και Μίλερ, που έστειλε και τους δύο στην αμμοπαγίδα.

Γύρο με το γύρο ο Μαρκ Μάρκεθ προσπαθούσε να «ροκανίσει» τη διαφορά από τον Πέκο Μπανάια, με τον πρωταθλητή όμως να αντιδρά και να διατηρείται μπροστά. Ο Μάρκεθ όμως δεν τα παράτησε και συνέχισε την προσπάθεια, η οποία καρποφόρησε και πέντε γύρους πριν από το τέλος βρέθηκε σε απόσταση βολής.

Τιτανομαχία

Από τη στιγμή που έφτασε πίσω από τον αντίπαλό του, ήταν αναπόφευκτο ότι ο Μάρκεθ θα προσπαθούσε να περάσει. Όντως, ο Ισπανός το έκανε σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, αλλά ο Μπανάια ήταν και γρήγορος και αποφασισμένος και πολέμησε με ό,τι είχε, για να διατηρήσει την πρώτη θέση. Υπήρξαν και επαφές και αλλαγές θέσεων αλλά η άμυνα του Μπανάια αποδεικνυόταν πολύ αποτελεσματική.

Στο τέλος, ο Πέκο Μπανάια είχε κρατήσει δυνάμεις και σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα δύο γύρους πριν από το τέλος κατάφερε να αποσπαστεί από τον Μάρκεθ και να πανηγυρίσει μια τεράστιας σημασίας νίκη. Ο Μ. Μάρκεθ υποχρεώθηκε να αρκεστεί στη 2η θέση, με τον Μάρκο Μπετζέκι να τερματίζει στην 3η θέση και να ανεβαίνει στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Α. Μάρκεθ, Μπαστιανίνι, Μπίντερ, Ντι Τζιαναντόνιο, Ολιβέιρα, Βινιάλες και Ακόστα.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP Ισπανίας

Επόμενος αγώνας είναι το GP Γαλλίας στο ΛεΜαν σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 10-12 Μαΐου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Ducati