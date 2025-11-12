H Peugeot θα γίνει η πρώτη μάρκα του ομίλου Stellantis που θα λανσάρει τεχνολογία steer-by-wire για το σύστημα διεύθυνσης.

Το όραμά της για το αυτοκίνητο του μέλλοντος παρουσίασε η Peugeot μέσω του Polygon Concept. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης (μήκους κάτω των 4 μέτρων) με φουτουριστική εξωτερική σχεδίαση και μία νέα αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η καμπίνα των επιβατών.

Αρκετές από τις τεχνολογίες του πρωτότυπου μοντέλα θα περάσουν στα αυτοκίνητα παραγωγής της Peugeot, αρχής γενομένης από το 2027 με το τιμόνι Hypersquare και την τεχνολογία Steer-by-Wire (καλώδια αντικαθιστούν τη μηχανική σύνδεση του τιμονιού με τους εμπρός τροχούς).

Το ορθογώνιο τιμόνι κάνει λιγότερη από μία πλήρη στροφή (σε σχέση με τις τρεις ενός κανονικού), διευκολύνοντας την αλλαγή κατεύθυνσης κατά την οδήγηση αλλά και τις μανούβρες (π.χ. στη στάθμευση).

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο (από το 4:50) πώς ο οδηγός θα μπορεί να χειρίζεται το Hypersquare τιμόνι και τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το συμβατικό.