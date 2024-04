Ο Γάλλος αναβάτης της Yamaha δέχθηκε ποινή μετά το τέλος του Αγώνα Σπριντ στη Χερέθ και ως αποτέλεσμα κατρακύλησε στην κατάταξη.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό δεν πρόλαβε να χαρεί την 3η θέση που κατέλαβε στο χαοτικό Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ. Ο Γάλλος εκκίνησε 23ος και μετά τον πρώτο γύρο είχε ανέβει στη 12η θέση. Ο ρυθμός του σε συνδυασμό με πτώσεις άλλων αναβατών τον έφεραν στην 3η θέση, κάνοντας επίσης εξαιρετική άμυνα στον Ντάνι Πεδρόσα.

Ο τεχνικός έλεγχος στην M1 του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2021 έδειξε πως η μοτοσικλέτα του ήταν εκτός κανονισμών. Συγκεκριμένα η πίεση στο εμπρός ελαστικό του Κουαρταραρό ήταν κάτω από το όριο και οι αγωνοδίκες τον τιμώρησαν με ποινή 8 δευτερολέπτων.

BREAKING: @26_DaniPedrosa promoted to P3! 🥉 The Little Samurai takes his first Sprint podium after tyre pressure penalty for Quartararo ⚠️



More info to follow #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/awKvjd0qsR