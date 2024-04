Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο πρωταγωνιστής σε ένα χαοτικό Αγώνα Σπριντ στην πίστα της Χερέθ και διεύρυνε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στη βαθμολογία.

Ο Αγώνας Σπριντ διάρκειας 12 γύρων στην πίστα της Χερέθ για το Grand Prix Ισπανίας του MotoGP προσέφερε θέαμα, ανατροπές και έντονο δράμα. Νικητής αναδείχθηκε ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, o oποίος έμεινε όρθιος, είχε καλό ρυθμό και αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του στη βαθμολογία. Δεύτερος τερμάτισε ο εκπληκτικός Πέδρο Ακόστα της GasGas KTM, με τον Ισπανό να πραγματοποιεί μία ακόμη θαυμάσια εμφάνιση έχοντας μάλιστα εκκινήσει 10ος.

Τρίτος τερμάτισε ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha από το πουθενά. Ο Γάλλος εκκίνησε από την 23η θέση της κατάταξης και κέρδισε τη μία θέση μετά την άλλη για να πάρει το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα. Για να το πράξει, έπρεπε να αμυνθεί σκληρά από τον εντυπωσιακό Ντάνι Πεδρόσα που τερμάτισε 4ος.

Ο poleman, Μαρκ Μάρκεθ, δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε νίκη το φοβερό αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Ισπανός είχε πτώση στον 7ο γύρο ενώ ήταν στην 1η θέση, όμως κατάφερε να τερματίσει 7ος και να πάρει τρεις βαθμούς. Δεν ήταν ο μόνος που έπεσε από τη μοτοσικλέτα του στο Σπριντ της Χερέθ. Συνολικά 15 από τους 25 αναβάτες που πήραν μέρος είχαν πτώση και κάποιοι εξ' αυτών έπεσαν ταυτόχρονα.

