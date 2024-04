Η «περίεργη» ποινή που δόθηκε στον Ισπανό οδηγό στην Αυστραλία δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται.

Ο Φερνάντο Αλόνσο, στο Grand Prix Αυστραλίας τιμωρήθηκε με ποινή 20 δευτερολέπτων, για τον τρόπο που αμύνθηκε στον Τζορτζ Ράσελ. Οι αγωνοδίκες έκριναν την αγωνιστική συμπεριφορά του δύο φορές πρωταθλητή της Formula 1, ως «επικίνδυνη οδήγηση». Ο οδηγός της Aston Martin φρέναρε 100 μέτρα νωρίτερα, κάτι που ξάφνιασε τον Βρετανό και τον έκανε να χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του.

