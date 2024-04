Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ταξιδεύει στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και τη μαγευτική πίστα της Σουζούκα.

Έπειτα από κενό μίας εβδομάδας η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 5-7 Απριλίου. Η πίστα της Σουζούκα θα φιλοξενήσει φέτος τον τέταρτο αγώνα της σεζόν σε μία ασυνήθιστη ημερομηνία, καθώς μέχρι και το 2023 ο αγώνας πραγματοποιείτο το φθινόπωρο. Όπως συμβαίνει παραδοσιακά με τους αγώνες στην Ιαπωνία έτσι και φέτος, μας περιμένει πρωινό ξύπνημα, όμως όχι όσο... βάναυσο ήταν αυτό της Αυστραλίας.

Το σιρκουί της Σουζούκα ανήκει στη Honda και κατασκευάστηκε το 1962 ως πίστα δοκιμών της ιαπωνικής μάρκας. Μπορεί να έχει πλούσια ιστορία, ωστόσο εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1987. Εκεί έχουν κριθεί πολλοί τίτλοι τα τελευταία χρόνια, με τελευταία περίπτωση να είναι του Μαξ Φερστάπεν το 2022.

Two icons. Two championships. Two controversial collisions. The tale of Ayrton Senna 🆚 Alain Prost - and their duels at Suzuka in 1998 and 1990 - are nothing short of legendary #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c0Bg6SOPWM

Η πίστα έχει μήκος 5.807 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές. Μαζί με το Μονακό και την Ίμολα, είναι οι μοναδικές πίστες που διαθέτουν μόλις μία ζώνη DRS. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 53 γύρους. Τις περισσότερες νίκες έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6 στο σύνολο, ενώ νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον από το 2019 με χρόνο 1:30,983.

Έπειτα από τον αγώνα της Αυστραλίας, το πρωτάθλημα απέκτησε νέο ενδιαφέρον, καθώς η διαφορά στην κορυφή μειώθηκε δραματικά. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει μόλις 4 βαθμούς απόσταση από τον Σαρλ Λεκλέρ στη βαθμολογία οδηγών, ενώ στους κατασκευαστές η Red Bull Racing είναι επίσης 4 βαθμούς μπροστά από τη Scuderia Ferrari. H μάχη των δύο αναμένεται με αγωνία στη Σουζούκα.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Ιαπωνία. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες ελαστικών από την γκάμα της ιταλικής φίρμας. Η ιδιομορφία και τα χαρακτηριστικά της Σουζούκα αναμένεται να μας προσφέρουν αγώνα δύο pit-stop.

Formula 1 returns to Japan during the Sakura season 🌸 Suzuka represents a challenge for the tyres, in terms of wear as well as through the forces and loads they are subjected to. #Pirelli #Fit4F1 pic.twitter.com/VjFqbhkSFT