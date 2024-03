Ο Ισπανός οδηγός τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες του GP Αυστραλίας για το συμβάν του 57ου γύρου που είχε αποτέλεσμα το ατύχημα του Τζορτζ Ράσελ.

Αλλαγή δεδομένων στο Grand Prix Αυστραλίας, λίγες ώρες μετά το πέσιμο της καρό σημαίας. Ο Φερνάντο Αλόνσο δέχθηκε ποινή διέλευσης που μεταφράστηκε σε 20 δευτερόλεπτα στο συνολικό του χρόνο και έχασε την 6η θέση που είχε κατακτήσει. Ως αποτέλεσμα, ο οδηγός από το Οβιέδο έπεσε στην 8η θέση πίσω από τους Λανς Στρολ και Γιούκι Τσουνόντα. Επιπλέον έλαβε και 3 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια.

Ο οδηγός στην Aston Martin ήταν υπό έρευνα λόγω της εξόδου που είχε ο Τζορτζ Ράσελ στον 57ο γύρο ενώ οι δύο οδηγοί έδιναν μάχη. Πλησιάζοντας το apex της στροφής 6, ο οδηγός της Mercedes ήταν πιο κοντά από ποτέ στον Αλόνσο. Όμως ενώ πίστευε πως θα πάρει DRS και θα προσπεράσει, το πίσω μέρος της W15 αποσταθεροποιήθηκε και ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου.

Ο Βρετανός δεν κατάφερε να το σώσει, προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά, η Mercedes του διαλύθηκε και επέστρεψε με επικίνδυνο τρόπο στην πίστα. Ο Ράσελ βγήκε από το μονοθέσιο αλώβητος.

Στο έγγραφο με την απόφασή τους, οι αγωνοδίκες είναι άκρως αναλυτικοί σχετικά με το συμβάν και τους λόγους που έδωσαν ποινή 20 δευτερολέπτων στον Αλόνσο. Ο Ισπανός εξήγησε από τη μεριά του πως προσπάθησε να πάρει μια πολύ διαφορετική γραμμή σε σύγκριση με τους προηγούμενους γύρους ώστε να έχει έξοδο με πολλά χιλιόμετρα για να αμυνθεί στον Ράσελ.

Οι αγωνοδίκες, Τιμ Μάιερ, Ματέο Περίνι, Τζόνι Χέρμπερτ και Μάθιου Σέλεϊ, εστίασαν συγκεκριμένα στο Άρθρο 33.4 των Αγωνιστικών Κανονισμών της Formula 1 που αναφέρει: «Σε κανένα χρονικό σημείο δεν πρέπει ένα μονοθέσιο να κινείται αχρείαστα αργά, απρόβλεπτα ή με τρόπο ο οποίος μπορεί να κριθεί δυνητικά επικίνδυνος για άλλους οδηγούς ή ανθρώπους».

Επιπρόσθετα εξηγούν πως δεν γνωρίζουν λόγω έλλειψης πληροφοριών αν η κίνηση του Αλόνσο έγινε για να δημιουργήσει προβλήματα στον Ράσελ ή για να έχει καλύτερη έξοδο όπως ανέφερε. Οι αγωνοδίκες δεν έλαβαν υπόψη την έκβαση του συμβάντος του Ράσελ.

Σύμφωνα με την τηλεμετρία που ήταν στη διάθεσή τους: Ο Αλόνσο αφήνει το γκάζι περισσότερα από 100 μέτρα νωρίτερα από κάθε άλλο γύρο πριν τη στροφή 6. Επιπλέον πατάει φρένο σε σημείο που δεν είχε πατήσει στους προηγούμενους 56 γύρους. Αυτό οδήγησε σε μια μεγάλη διαφορά ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων της Aston Martin και της Mercedes σε σημείο που οι οδηγοί περνούν με πάνω από 220 χλμ/ώρα.

Οι αγωνοδίκες αναγνωρίζουν το ότι ο Αλόνσο έχει δικαίωμα να προσεγγίσει διαφορετικά τη στροφή και επίσης δεν είναι υπεύθυνος αν ο ακάθαρτος αέρας οδήγησε τον Ράσελ να έχει συμβάν. Ωστόσο ο τρόπος οδήγησής του, αφήνοντας το γκάζι τόσο νωρίς πριν τη στροφή, και πατώντας φρένο σε σημείο που δεν είχε πατήσει νωρίτερα κρίθηκε ως δυνητικά επικίνδυνος. Έτσι οι αγωνοδίκες του έδωσαν ποινή 20 δευτερολέπτων.

Η Aston Martin σύμφωνα με το άρθρο 15 του Διεθνούς Αγωνιστικού Κώδικα μπορεί να ασκήσει ένσταση για την ποινή του Αλόνσο.

