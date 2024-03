Ο οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για τον teammate που είχε στον αγώνα της Formula 1 στην Τζέντα και ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος.

Ο οδηγός που ξεχώρισε δίχως αμφιβολία στο Grand Prix Σαουδική Αραβίας ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν. Μόλις στην παρθενική του εμφάνιση στη Formula 1 κατάφερε να πλασαριστεί στην 7η θέση σε έναν αγώνα στον οποίο έκανε προσπεράσματα, πίεσε το μονοθέσιό του και είχε εξαιρετικό ρυθμό δεδομένων των συνθηκών.

Το πιο σημαντικό για τον Μπέρμαν ήταν το γεγονός πως άντεξε στην πίεση των Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον που τον πλησίαζαν επικίνδυνα στο τέλος των 50 γύρων στην Τζέντα. Οι επιδόσεις του εντυπωσίασαν μάλιστα και τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Μονεγάσκος μετά το τέλος του Grand Prix Σ. Αραβίας, ρωτήθηκε για την επίδοση του 18χρονου Βρετανού και είπε: «Το αξίζει απόλυτα. Έκανε τρομερή δουλειά. Από το FP3 ήταν γρήγορος, έχασε για λίγο το Q3. Πιστεύω πως σήμερα ήταν φοβερός. Έβδομη θέση στο ντεμπούτο του στην F1 έχοντας κάνει μόνο το FP3 σε ένα μονοθέσιο είναι εντυπωσιακό. Πρέπει να είναι πολύ περήφανος για τον εαυτό του. Είναι θέμα χρόνου να έρθει στη Formula 1».

Eighteen years old and points on his F1 debut 😵



Take a bow, Ollie Bearman 👏#F1 #SaudiArabianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/cF2ozAt85l