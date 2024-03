Ο Πρόεδρος της Ferrari εκθείασε τον 18χρονο ρούκι, που στον πρώτο του αγώνα στη Formula 1 τερμάτισε στην 7η θέση.

Κλήθηκε την τελευταία στιγμή να αντικαταστήσει τον Κάρλος Σάινθ. Πρόλαβε να κάνει 22 γύρους στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών πριν τις κατατακτήριες. Και στον αγώνα τερμάτισε στην 7η θέση, μπροστά από τον Λάντο Νόρις της McLaren και τον επτάκις πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον. Φυσιολογικά λοιπόν ο 18χρονος Όλιβερ Μπέρμαν ψηφίστηκε ως ο «οδηγός της ημέρας» στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Τον αγώνα παρακολούθησε από κοντά ο Πρόεδρος της Ferrari και εγγονός του Τζιάνι Ανιέλι, Τζον Έλκαν. Αφού συνεχάρη τον Ντέιβιντ Μπέρμαν για την εμφάνιση του γιου του, μίλησε στο Sky Sports Italia για την εμφάνιση του νεαρού με την ιταλική ομάδα.

«Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας για τη Ferrari. Ο Λεκλέρ ανέβηκε στο βάθρο και ο Μπέρμαν έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο. Η παρουσία του Σάινθ στο γκαράζ, παρά την επέμβαση που έκανε, δείχνει το ομαδικό πνεύμα που υπάρχει στη Ferrari», δήλωσε αρχικά ο Έλκαν.

«Μία από τις μεγάλες προσπάθειες μας όλα τα τελευταία χρόνια είναι να εστιάσουμε στους νέους ανθρώπους. Ο Λεκλέρ και ο Μπέρμαν είναι δύο οδηγοί που μεγάλωσαν μέσα στη Ferrari. Αυτό μας γεμίζει με περηφάνεια».

