Το φετινό μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας για τη Formula 1 μπορεί να μοιάζει με ένα το οποίο δεν ήταν πετυχημένο, όμως υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Όταν είδαμε για πρώτη φορά εφέτος τη νέα RB20 των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ, δημιουργήθηκαν ορισμένα ερωτήματα. Η εμφάνιση του μονοθεσίου μοιάζει αρκετά με τη Mercedes W14 του 2023, το μονοθέσιο το οποίο δεν κατάφερε να πάρει ούτε μία νίκη στην περσινή σεζόν.

Οι λύσεις που ετοίμασαν οι άνθρωποι της Red Bull Racing και μοιάζουν πολύ σε αυτές της Mercedes είναι η κάθετη εισαγωγή αέρα στο πλαϊνό μέρος και το κάλυμμα της μονάδας ισχύος. Με δεδομένο πως το γερμανικό μονοθέσιο απέτυχε, οι ερωτήσεις προς την αυστριακή ομάδα ήταν εύλογες.

Ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Racing, Πιέρ Βας, ρωτήθηκε για τους λόγους τους οποίους η νέα RB20 μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τη Mercedes W14: «Δεν το βλέπω έτσι. Με το σχεδιασμό του μονοθεσίου δεν πρέπει να είμαστε συναισθηματίες. Ως άνθρωπος προτιμάς να κάνεις δικά σου πράγματα. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο γιατί πρόκειται για δικά σου κριτήρια. Αν τα κριτήριά σου είναι “η καλύτερη λύση” τότε πάντα επιλέγεις το καλύτερο. Το μονοθέσιό μας βασίστηκε σε προσομοιώσεις και σε αριθμούς. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς γιατί οι αντίπαλοί μας βελτιώνονται συνεχώς. Αν επιθυμείς λοιπόν να έχεις διαφορετικό τρόπο εξέλιξης, τότε πρέπει να παίρνεις ολοένα και περισσότερα ρίσκα. Είναι μια εξέλιξη για το πώς αναβαθμίζουμε το μονοθέσιό μας αλλά ξεκάθαρα ήταν ένας τρόπος για να μας δώσει μεγαλύτερες ελευθερίες».

