Η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2024 ξεκινά αυτό το τριήμερο στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Αναμονή τέλος! Η Formula 1 είναι εδώ και η νέα χρονιά ξεκινάει στην έρημο της Μέσης Ανατολής με το Grand Prix Μπαχρέιν. Το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου στην πίστα του Σακχίρ. Αυτό σημαίνει πως ο αγώνας θα διεξαχθεί ημέρα Σάββατο.

Τη διαδρομή του Μπαχρέιν τη γνωρίσαμε στη Formula 1 το 2004 και από το 2014 ο αγώνας διεξάγεται υπό το φως των προβολέων. Έχει μήκος 5.412 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 57 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Μπαχρέιν έχει ο Λιούις Χάμιλτον με 5 συνολικά. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Πέδρο Ντε Λα Ρόσα από το 2005 με χρόνο 1:31,447.

Οι φετινές χειμερινές δοκιμές δεν μας έδωσαν μια ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική των ομάδων. Όμως μας άφησαν έναν «αέρα» αισιοδοξίας, με τη Scuderia Ferrari να είναι η ταχύτερη ομάδα. Η Red Bull Racing παραμένει το φαβορί, ενώ από κοντά φαίνεται πως είναι οι Mercedes, McLaren και Aston Martin.

