Στην αυστριακή ομάδα γνώριζαν πως για να διατηρήσουν το πλεονέκτημα που είχαν την περασμένη χρονιά έπρεπε να πάρουν δραστικά μέτρα.

Το μονοθέσιο που εντυπωσίασε στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν ήταν η Red Bull RB20. Ο λόγος δεν ήταν μόνο για τα σημάδια ταχύτητας που έδειξε στην πίστα του Σακχίρ αλλά για την εμφάνισή της.

Σχεδιαστικά, το μονοθέσιο εμφανίζει ορισμένες καινοτομίες τόσο στην εισαγωγή αέρα κάτω από τα sidepods, όσο και στο κάλυμμα του κινητήρα. Η έμπνευση μπορεί να προήλθε από τη Mercedes W14 του 2023, όμως οι άνθρωποι της Red Bull Racing πήγαν το σχεδιασμό ένα βήμα παραπέρα.

Ο υπεύθυνος του τεχνικού τμήματος της Red Bull Racing, Έντριαν Νιούι, μίλησε στο AMuS για την προσέγγιση της ομάδας του στο σχεδιασμό της Red Bull RB20: «Γνωρίζαμε πως άλλες ομάδες θα μας αντιγράψουν. Εάν εξελίσσαμε το περσινό μας μονοθέσιο δεν θα ήταν αρκετό για εμάς».

New year, same Max 😉 Our FIRST overtake of the 2024 season! 🚀 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/eJtDX5hE5I

Παρά το γεγονός πως η Scuderia Ferrari σημείωσε το ταχύτερο πέρασμα στο τριήμερο, αρκετοί πιστεύουν ότι η Red Bull Racing έχει προβάδισμα και μάλιστα με διαφορά από τον ανταγωνισμό. Ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, μίλησε με νούμερα.

«Η διαφορά μας από τον ανταγωνισμό δεν είναι όσο μεγάλη φαίνεται. Εκτιμάμε πως η πραγματική μας διαφορά είναι στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου», ανέφερε ο Αυστριακός.

Η Red Bull Racing σημείωσε έναν πολύ ικανοποιητικό αριθμό γύρων και ήταν στο πρώτο μισό της σχετικής λίστας. Όλες οι απαντήσεις για τη δυναμική των ομάδων θα δοθούν στο Grand Prix Μπαχρέιν, το τριήμερο 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου.

Formula 1 is sport on another level



This is man and machine pushing the limits



In a spectacle of speed and superhuman endeavour



These are extraordinary humans



This is FORMULA 1#F1 pic.twitter.com/zwz25ejBRp