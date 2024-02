Η εργοστασιακή Ducati έστειλε ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους της κατά την τελευταία ημέρα δοκιμών του MotoGP στη Λουσέιλ.

Ο Πέκο Μπανάια ολοκλήρωσε τη δεύτερη και τελευταία ημέρα δοκιμών του Κατάρ στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, συντρίβοντας το απόλυτο ρεκόρ γύρου της πίστας. Ο Ιταλός πρωταθλητής για δεύτερη μέρα ήταν ταχύτερος όλων και μαζί με τον Ενέα Μπαστιανίνι ηγήθηκε του εμφατικού 1-2 που έκανε η εργοστασιακή Ducati Lenovo με τις ολοκαίνουριες GP24 να δείχνουν πανέτοιμες και πολύ γρήγορες.

Ο χρόνος του Μπανάια ήταν 1:50,952 και τον κατέγραψε δύο ώρες πριν από τη λήξη της ημέρας. Βελτίωσε κατά 8 δέκατα του δευτερολέπτου το ρεκόρ πίστας που είχε σημειώσει ο Λούκα Μαρίνι παίρνοντας την pole position πέρυσι και είναι ο μοναδικός γύρος κάτω από το 1:51 που έχει σημειωθεί σε αυτήν την πίστα.

Wrapping up testing in style 🔝@PeccoBagnaia sprints into the new season with the fastest-ever laptime around Lusail 🔥⚡️#QatarTest ⏱️ pic.twitter.com/5FnFDRmjqO