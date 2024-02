Η προτελευταία ημέρα δοκιμών του MotoGP στη Λουσέιλ είχε για πρωταγωνιστή τον Πέκο Μπανάια και την Ducati.

Καθώς πλησιάζουμε προς τον πρώτο αγώνα της σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, που θα διεξαχθεί 8-10 Μαρτίου στο Κατάρ, οι ομάδες και οι αναβάτες άρχισαν το τελευταίο τους διήμερο δοκιμών στην ίδια πίστα, για να τελειοποιήσουν τις μοτοσικλέτες τους. Η πρώτη ημέρα των δοκιμών άρχισε στις 2:00 μ.μ. και τελείωσε στις 9 μ.μ. τοπική ώρα (8:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας) για να είναι αντιπροσωπευτικές οι συνθήκες, αφού ως γνωστόν το grand prix στην πίστα της Λουσέιλ είναι νυχτερινό.

Μετά το τέλος της ημέρας, ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati Lenovo ήταν εκείνος που βρισκόταν στην κορυφή του πίνακα των χρόνων. Ο Ιταλός δεν βρισκόταν εκεί όλη την ημέρα. Ο Μαβέρικ Βινιάλες, ο οποίος δεν βρισκόταν στα καλύτερά του στην Sepang, προηγήθηκε την περισσότερη διάρκεια της ημέρας και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή μιας τριάδας Aprilia με τον Άλεϊξ Εσπαργκαρό, και τον επιστρέφοντα Ραούλ Φερνάντεζ, ο οποίος παρά τον τριπλό κάταγμα από το ατύχημα που είχε στη Sepang, επέστρεψε σε φόρμα αμέσως.

Ωστόσο, σύντομα οι Ducati του 2024 έκαναν την εμφάνισή τους όπως είχαν κάνει και στη Μαλαισία, με τον Μπανάια να καταγράφει τον καλύτερο χρόνο με 1:52.040 - μόλις τρία δέκατα πάνω από το ρεκόρ πίστας. Ο αντίπαλος του Μπανάια για τον τίτλο του 2023, Χόρχε Μαρτίν, έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο με διαφορά 0,22 δευτερολέπτων από τον Ιταλό, σημειώνοντας τη δεύτερη θέση για τα Ducati. Αυτή η επίδοση παρέμεινε ανταγωνιστική ακόμα και απέναντι στη βελτίωση του Εσπαργκαρό, του κορυφαίου αναβάτη της Aprilia στην τρίτη θέση, και στη μεγάλη τελευταία προσπάθεια από τον Μπραντ Μπίντερ της KTM. Ο Μπίντερ ανέβηκε στην πρώτη πεντάδα χάρη σε έναν γύρο πίσω από τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, αλλά στη συνέχεια έκανε ακόμα καλύτερο χρόνο μόνος του στα τελευταία λεπτά. Φαινόταν μάλιστα να απειλεί τον κορυφαίο χρόνο του Μπανάια στους πρώτους τρεις τομείς πριν πέσει τρία δέκατα πίσω στη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού, καταγράφοντας τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο της ημέρας.

