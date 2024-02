Το ολοκαίνουργιο μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας για τη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 έκανε τα πρώτα του χιλιόμετρα σε πίστα.

Λίγες ώρες μετά την παγκόσμια αποκάλυψη της Ferrari SF-24, η ομάδα του Μαρανέλο πραγματοποίησε το πρώτο shakedown του μονοθεσίου της. Αυτό πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Φιοράνο που είναι υπό την ιδιοκτησία της Ferrari και συγκέντρωσε τεράστιο πλήθος τιφόζι που ήθελαν να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Την τιμή να οδηγήσει πρώτος το νέο δημιούργημα του Μαρανέλο ήταν ο Κάρλος Σάινθ. Ενδέχεται να είναι συμβολικό, μιας και η SF-24 θα είναι το τελευταίο μονοθέσιο της Ferrari που θα οδηγήσει. Από το 2025 τη θέση του θα πάρει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον.

Ο Σάινθ δεν ήταν ο μοναδικός που πήρε γεύση από το φετινό μονοθέσιο. Ο έτερος οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, οδήγησε τη νέα SF-24 και όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, προσπάθησε από τώρα να βρει το όριο.

Ο λόγος που η Scuderia Ferrari επέλεξε να κάνει το shakedown της SF-24 είναι για να δει πως όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Επιπλέον επιθυμούν, παρά το γεγονός πως χρησιμοποιούνται μόνο ελαστικά επίδειξης, να πάρουν τα πρώτα δεδομένα από το μονοθέσιο τα οποία θα συμβάλλουν στην εξέλιξή του.

charles on track in fiorano! stopping by to greet tifosi like every year ❤️



📸 starskyna_5516 pic.twitter.com/wJLWNejYhf — leclerc data (@leclercdata) February 13, 2024

Το πάθος των Ιταλών για να δουν από κοντά το νέο μονοθέσιο της Ferrari έχει φτάσει σε νέα επίπεδα. Ορισμένοι σκαρφαλώνουν ακόμη και σε δέντρα ώστε να έχουν την καλύτερη οπτική γωνία της SF-24.

she's so pretty (also the guy in the tree 😭😭) pic.twitter.com/yRp8xJieiQ — clara (@leclercsletters) February 13, 2024

Τώρα η Ferrari στρέφει το βλέμμα της προς τις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 21-23 Φεβρουαρίου.

Φωτογραφίες: Vetteleclerc/X-Twitter